Quando Mercedes-Benz ha presentato la concept car EQXX, l’industria è rimasta incuriosita dalle elevate affermazioni dell’azienda: 1.000 km con un pieno di corrente. Come? Semplice, telaio alleggerito, scocca altamente aerodinamica, elettronica avanzata e una batteria di grande capacità. Negli ultimi giorni, la casa tedesca non ha solo dimostrato che l’efficienza di Vision EQXX è veritiera, ma ha anche superato i propri limiti in un viaggio attraverso l’Europa.

Percorrendo un tragitto prestabilito, la vettura di lusso è riuscita ad arrivare a destinazione con un residuo di 140 km. In totale, Vision EQXX, ha registrato un’autonomia di 1.140 km: un valore davvero sbalorditivo. C’è da fare una precisazione importante: il test è stato svolto in condizioni di traffico regolare e senza soste per ricaricare la batteria.

L’elegante veicolo elettrico è partito da Sindelfingen ed è arrivato sulla Costa Azzurra 12 ore dopo, attraverso le Alpi svizzere e l’Italia settentrionale. Il TUV tedesco ha assicurato che non sono stati utilizzati “trucchetti” per completare la prova; l’organizzazione ha sigillato la presa di ricarica e ha accompagnato il veicolo elettrico in tutto il suo viaggio. Nonostante la percorrenza in autostrada, i passi di montagna e tutte quelle condizioni, anche di temperatura, che generalmente inficiano l’autonomia delle auto elettriche, Mercedes Vision EQXX è riuscita pienamente nell’impresa. La forma affusolata e il coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,17 cd sono stati una componente chiave dell’incredibile risultato.

Allo stato attuale, la gamma elettrica di Mercedes offre diversi modelli tra cui la EQS 450+ che permette un’autonomia massima di circa 500 km; valore inferiore a quanto offerto da Tesla. Con questo livello di tecnologia a disposizione, Mercedes sarà sicuramente in grado prossimamente di incrementare l’autonomia dei propri modelli. Con il SUV EQS in arrivo, le offerte elettriche del marchio cresceranno sempre più. Alcuni potrebbero non apprezzare lo stile di Vision EQXX, ma se la casa tedesca riuscirà a ricreare su larga scala questa formula è innegabile che Mercedes potrebbe rapidamente dominare il mercato.