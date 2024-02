Michelin festeggia 70 anni della Guida e anticipa 10 nuovi pneumatici

Il 2024 si preannuncia come un anno di festa e innovazione per Michelin. La celebre guida, che festeggia il suo settantesimo anniversario nella versione italiana, sarà al centro di numerosi eventi commemorativi. Una vasta campagna comunicativa su diversi media accompagnerà questa importante ricorrenza, insieme al lancio di un nuovo pittogramma dedicato agli hotel. Tuttavia, le novità dell'azienda transalpina non si limitano alle celebrazioni, ma includono anche il lancio di 10 nuovi pneumatici e un impegno sempre maggiore verso la sostenibilità nei propri impianti, con l'obiettivo di raggiungere gli standard del 2030.

Come anticipato, Michelin presenterà 10 nuovi modelli a partire dal prossimo mese di marzo. Tra essi, un nuovo modello per auto e tre dedicati al mondo delle moto, con le anticipazioni avvenute ad EICMA di Power 6, Power GP2 e Anakee Road. Inoltre, ben 6 nuovi modelli saranno dedicati alle biciclette, tutti caratterizzati dall'impronta ambientale, in linea con l'obiettivo aziendale di ridurre le emissioni del 50% entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Sebbene Michelin abbia fatto storia nel 1992 con il primo pneumatico "verde", oggi si pone obiettivi ancora più ambiziosi. Secondo il portavoce, non è sufficiente produrre pneumatici sostenibili, ma è necessario promuovere comportamenti virtuosi tra i consumatori. Un esempio tangibile è l'attestato di gestione sostenibile assegnato alle flotte di mezzi pesanti, premiando le pratiche virtuose. Lo stesso principio si applica ai ristoranti, che possono ottenere riconoscimenti per una gestione sostenibile in termini di energia, spreco alimentare e responsabilità sociale.

La Guida Michelin, con la sua Stella Verde introdotta nel 2020, si appresta a festeggiare il suo 70º anniversario in Italia, con un'edizione speciale che sarà presentata a novembre. Marco Do, portavoce di Michelin, sottolinea l'importanza di questa guida, diffusa in 44 paesi e apprezzata per il suo linguaggio semplice, le immagini comprensibili e la sua affidabilità, testimoniata da una storia lunga 70 anni.

Michelin, che ha pubblicato la sua prima edizione nel lontano 1900, si adatta ai tempi con innovazioni come l'app gratuita, che consente agli utenti di accedere a tutte le guide Michelin dei 44 paesi e di condividere le proprie esperienze con la community. Il 2024 segna inoltre l'introduzione della Chiave Michelin, dedicata agli hotel, con l'obiettivo di segnalare strutture uniche, caratterizzate da uno stile distintivo, grande comfort e servizio di alta qualità, arricchendo ulteriormente la Guida Michelin.