Viaggiare in auto – soprattutto per gli appassionati – rappresenta una delle migliori esperienze da fare almeno una volta nella vita. Ciò comporta una serie di problematiche legate soprattutto alle possibili mancanze della vostra auto, come la presenza di una porta USB per ricaricare lo smartphone.

Oggigiorno acquistare un caricabatteria per auto è diventato quasi obbligatorio, dopo l’introduzione di sistemi di navigazione come Google Maps, Waze e Co. Queste applicazioni sfruttano la geolocalizzazione GPS e possono quindi consumare la batteria residua del vostro terminale. Nella guida di oggi andremo, dunque, a vedere quelli che sono i migliori caricabatteria per la vostra automobile e per il vostro smartphone, mettendo in risalto il rapporto prezzo/qualità.

N.B.: Tutti i caricabatteria consigliati in questo articolo non includono il cavo d’alimentazione. Per tanto vi consigliamo di utilizzare il cavo contenuto nella confezione del vostro smartphone/tablet/smartwatch.

I migliori caricabatteria per auto

Caricabatterie Auto USB Rampow

Non potevamo non iniziare questa guida all’acquisto con un prodotto economico. Il caricabatteria d’auto prodotto da Rampow è un accessorio compatibile con veicoli dotati di DC 12-24V e integra ben due porte USB che erogano fino a 24W di energia elettrica (ciascuna assicura una velocità di ricarica fino a 2.4A). Al suo interno è inoltre presente un chip che assicura la massima protezione contro cortocircuiti, sovralimentazione e sovra voltaggio. Il tutto è racchiuso da un telaio completamente in alluminio, accompagnato da un sistema di illuminazioni che permettono di trovare facilmente l’ingresso USB.

MZBESTCable USB

Se cercate un prodotto universale (compatibile praticamente con tutti i dispositivi in circolazione), vi consigliamo di dare uno sguardo al caricabatteria sviluppato da MZBESTCable. Questo prodotto supporta la recente tecnologia Fast Charge Power Delivery 3.0 (ideale per ricaricare i dispositivi Apple, come iPhone 12 e precedenti) e la tecnologia Quick Charge 3.0 (compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android). Sotto il profilo della sicurezza, invece, questo prodotto garantisce la massima protezione contro controcircuiti e possibili surriscaldamenti della scocca (realizzata in alluminio anziché in plastica per prevenire questa eventuale problematica).

GRK USB 3 porte

Un altro prodotto da tenere in considerazione è sicuramente il caricabatteria marchiato GRK, che si caratterizza dalle sue tre porte USB compatibili con la tecnologia Quick Charge 3.0 ed è dunque capace di ricaricare in tempi rapidi tantissimi prodotti compatibili tra cui smartphone, smartwatch e tablet. Essendo un prodotto con tre porte, al suo interno è posto un chip capace di regolare la carica di tre dispositivi differenti assicurando ottime prestazioni. Questo prodotto, come tutti quelli contemplati in questa guida, vanta un scocca in alluminio per mitigare possibili problemi di surriscaldamento.

LinkOn 63W

Continuiamo questa guida all’acquisto con un accessorio che si contraddistingue inevitabilmente per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un prodotto che assicura una alta efficienza e prestazioni superiori alla media, perché permette di ricaricare qualsiasi dispositivi supportato in tempi brevi: a differenza dei prodotti finora analizzati, il caricabatteria LinkOn ha una potenza massima totale pari a 63W. Tuttavia, l’uscita USB-C (Quick Charge 3.0) fornisce abbastanza energia per assicurare che il dispositivo si carichi anche durante l’utilizzo di applicazioni che richiedono un’elevata potenza. Ad affiancare l’uscita USB-C, una porta PD da 45W.

AmazonBasics 4 porte

Con un prezzo di soli 19,30 euro, il caricabatteria di AmazonBasics è un altro prodotto da non sottovalutare se il vostro obiettivo è quello di ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. Grazie alla funzione di rilevamento integrato al chip sotto la scocca, questo piccolo gioiellino rileva tutti i dispostivi collegati ed eroga energia fino alla massima velocità consentita, fino a 2,4 A per porta oppure 9,6 A totali. La sicurezza è un fattore molto importante, infatti, garantisce una protezione contro corto-circuiti, sovraccarichi e sovratensioni (il tutto con certificazione CE, FCC e RoHS).

JOYROOM 15W Qi Caricatore Wireless

Nella guida all’acquisto dedicata ai caricabatteria per auto abbiamo inserito volutamente un bonus molto particolare, rivolto a tutti coloro che non hanno intenzione di utilizzare un cavo per ricaricare il proprio smartphone in auto. Il prodotto in questione è il supporto per auto sviluppato da Joyroom che integra una base di ricarica wireless da 15 W. Si adatta alla maggior parte delle bocchette di aerazione standard oppure alle alette di aerazione orizzontali e verticali per garantire non solo un appoggio sicuro e duraturo nel tempo. Tuttavia, il caricatore wireless Joyroom è dotato di luci LED blu utili quando si guida di notte.

Come scegliere i caricabatteria per auto

Scegliere un prodotto anziché un altro è un’impresa titanica se consideriamo tutti i fattori che intervengono nella fase precedente all’acquisto, motivo per cui nelle prossime righe vi spiegheremo quali sono i fattori cruciali per scommettere efficacemente su un caricabatteria. Nel realizzare questa guida abbiamo, infatti, deciso di includere caricabatterie per ogni esigenza analizzando al tempo stesso modelli che si differenziano per caratteristiche e dimensioni, ma che si adattano tutti a smartphone, tablet e notebook.

Numero di porte USB

Un caricabatteria per auto dispone almeno una porta USB. Il numero di porte è piuttosto importante perché tre o quattro porte consentono di ricaricare contemporaneamente più dispositivi, permettendo così di soddisfare non solo la vostra esigenza ma anche quella del vostro partner oppure dei vostri figli. Un numero elevato di porte, tuttavia, comporta una potenza minore per ciascun porta e dunque i dispositivi collegati si ricaricheranno più lentamente rispetto al normale.

Potenza di ricarica

Uno dei fattori più importanti da tenere a mente è la potenza di ricarica, che banalmente consente di migliorare l’efficienza e la velocità di ricarica. Come specificato nell’articolo, attualmente ci sono diverse tecnologie che consentono di migliorare questi due aspetti, come il Quick Charge 3.0 (sviluppata da Qualcomm) e iSmart 2.0. Maggiori sono le prestazioni di un caricabatteria, maggiore sarà la sua efficienza nel ricaricare un dispositivo (a patto che quest’ultimo ne sia pienamente compatibile). Un aspetto da non sottovalutare è legato ai sovraccarichi e ai surriscaldamenti che potrebbero verificarsi durante la ricarica: per questo motivo, consigliamo di verificare sempre che l’output del caricabatteria e quello dell’input siano corrispondenti.

Design e Sicurezza

Come ultime caratteristiche (non per ordine di importanza ndR) da tenere a mente ci sono il design e la sicurezza. Per quanto concerne il design, la maggior parte dei caricabatteria presentano un look simile e l’unica differenza è dettata dal materiale utilizzato per rivestire i componenti interni (plastica o alluminio). Invece, per quanto riguarda la sicurezza, i migliori prodotti da acquistare son quelli caratterizzati da certificazioni ufficiali.

Materiale

Al momento dell’acquisto è preferibile fare riferimento anche alla tipologia di materiale utilizzato per la realizzazione del caricabatterie. Non mancano infatti sul mercato caricabatterie realizzati impiegando l’alluminio anziché la plastica. Il primo, rispetto al secondo, si contraddistingue inevitabilmente per la sua capacità di dissipare meglio il calore generato dai circuiti interni riducendo, conseguentemente, il carico dei componenti elettronici. Tuttavia, a differenza dei caricabatterie realizzati in plastica, quelli in alluminio sono più affidabili e di maggiore durata. I caricatori realizzati in plastica infatti possono rompersi con più facilità anche dopo una caduta.

Dimensioni

Una caratteristica del tutto importante quella relativa alle dimensioni del caricabatterie. Non a caso, si tratta di un fattore fondamentale in fase d’acquisto dato che la grandezza dell’accessorio influisce anche sull’aspetto funzionale. Un caricabatterie dalle dimensioni ridotte è da prediligere, oltre che per un aspetto estetico, nel caso in cui la presa dell’accendisigari si trova nel vano sotto il bracciolo, sul tunnel o protetta da uno sportello. L’utilizzo di un caricabatterie più grande o con più porte USB potrebbe infatti essere d’intralcio.

Illuminazione

L’indicatore Led è una caratteristica che non tutti i caricabatteria USB da auto posseggono anche se è indispensabile in alcuni casi. Se viaggiate spesso di notte l’acquisto di un caricabatteria dotato di illuminazione Led potrebbe fare al caso vostro dato che in condizioni di scarsa luminosità è difficile trovare la porta di ricarica.

Quick charge

La tecnologia Quick charge, come sappiamo, permette di gestire molto più rapidamente la ricarica delle batterie, rispetto ad un comune caricabatterie standard USB. Quest’ ultimo infatti impiega solo la tensione di 5 volt per alimentare i dispositivi e ricaricare le batterie, mentre la Quick Charge impiega voltaggi superiori come 9 e 12 volt (fissi) o da 3,6 a 20 volt (variabili) ad amperaggi più bassi (1,5A-2A) migliorando non solo l’efficienza energetica ma riducendo anche i tempi di ricarica e il riscaldamento dello smartphone o del notebook.

Marca

Quanto è importante la marca rispetto ad altre caratteristiche di un caricabatteria? Vogliamo soffermarci su questo aspetto, che potrebbe apparentemente essere poco importante. Scegliere una marca conosciuta (e affidabile) è sicuramente da prediligere affinchè si possa acquistare un prodotto di alta qualità ma, sopratutto, sicuro dal punto di vista della sicurezza. Per realizzare questa guida ci siamo infatti affidati ad alcuni brand “sinonimo di sicurezza” come Rampow e Amazonbasics. Nel caso in cui l’acquisto finale ricada su una marca poco conosciuta è importante controllare che siano presenti informazioni di protezione e sicurezza.