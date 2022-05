Con l’arrivo della bella stagione, veicoli come le bici tornano ad essere i mezzi di trasporto più utilizzati. Non a caso, gli ultimi anni testimoniano una netta crescita nella vendita di biciclette in Italia: nel 2020 sono arrivate a superare quota 2 milioni di unità, con un importante numero anche per le e-bike. Le biciclette elettriche, dotate di un motore che assiste la pedalata e di una batteria, sono sempre più apprezzate non solo per la città e per gli spostamenti quotidiani ma anche come strumento per gite e brevi viaggi fuori porta.

Tra i motivi che hanno portato ad una decisiva diffusione, sicuramente la necessità di distanziamento durante la pandemia da Covid-19. I numeri positivi di questi ultimi anni relativi alle vendite di biciclette elettriche e a pedalata assistita hanno portato ad una mobilità sostenibile quotidiana che ha cambiato le abitudini di molti italiani.

Quante volte vi sarà capitato di voler utilizzare lo smartphone per tracciare un percorso in bicicletta o di voler rimanere in contatto con amici anche quando siete sulla due ruote? Sono numerosi ad oggi gli accessori disponibili in commercio che ci permettono di essere sempre connessi con il mondo digitale anche quando siamo in movimento. Il supporto per smartphone da bici è un accessori tra i più apprezzati dai ciclisti che vogliono utilizzare lo smartphone in totale sicurezza nel corso delle loro lunghe pedalate.

A tal proposito abbiamo deciso di realizzare una guida dedicata ai migliori supporti per smartphone da installare sul manubrio della bici. Lo smartphone può essere infatti indispensabile per registrare attività, per comunicare in caso di necessità o per utilizzare app dedicate: ascoltare musica collegandosi ad App di streaming musicale e perfezionare l’allenamento con app di fitness e tracking non sarà più un problema. Non mancano, inoltre, le app che leggono ad alta voce i dati di allenamento più importanti come potenza, frequenza di pedalata e consumo di calorie che evitano di distogliere lo sguardo dal percorso e di mantenere le mani sul manubrio.

Per la scelta dei migliori supporti per smartphone da bici abbiamo deciso di affidarci ad accessori disponibili su Amazon sia per i costi contenuti che per la garanzia offerta per ciascun prodotto.

Migliori supporti per smartphone da bici

Supporto universale per smartphone da Bici SP Connect

Iniziamo questa nuova guida all’acquisto con un supporto per smartphone universale: il supporto SP Connect permette di attaccare lo smartphone alla bicicletta in pochi secondi. La presenza di robusta staffa garantisce una totale stabilità allo smartphone anche nei percorsi più tortuosi. Grazie alla sua compatibilità con manubri sottili, standard e grandi, il supporto è ideale per qualsiasi tipo di bici mentre il morsetto incluso nella confezione è adatto a tutti gli smartphone da 58-85mm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare Supporto Universale per smartphone da bici SP Connect

Supporto per smartphone da Bici Bone Collection PRO 4

Siete alla ricerca di uno dei migliori supporti smartphone per bici economico ma sicuro? Il supporto per smartphone PRO 4 realizzato in silicone è in grado di resistere a caldo e freddo estremo. Pro 4 si installa a pochi centimetri dal manubrio, tale distanza permette di adattarlo a più tipi di attacco manubrio. Oltre ad essere pratico ed economico, è compatibile con schermi fino a 7,2 e con l’iPhone 13. Grazie alla sua base più ampia e lunga garantisce grande stabilità anche per i dispositivi più grandi, assicurando un’adeguata sicurezza su strade dissestate. Non manca il rivestimento antiscivolo che tiene il supporto fisso al manubrio.

» Clicca qui per acquistare supporto per smartphone da bici Bone Collection PRO 4

Supporto smartphone da bici MOSUO

Per coloro che sono alla ricerca di un supporto per smartphone pratico e leggero ma robusto abbiamo selezionato la versione marchiata MOSUO. Si tratta di un supporto compatibile sia con bici che con moto e indispensabile per avere a portata di mano mappe, musica e chiamate. A caratterizzare questo prodotto è la possibilità di ruotare lo smartphone a 360 gradi, grazie ad un apposito meccanismo implementato tra il sistema di fissaggio e la struttura che regge il cellulare: la base universale a 360° consente, pertanto, di poter controllare comodamente il proprio smartphone anche in orizzontale. Realizzato in morbido silicone con design antiscivolo, questo supporto per smartphone è adatto per tutti i device con display incluso tra 4.5-7,0 pollici.

» Clicca qui per acquistare supporto per smartphone da bici MOSUO

Supporto per smartphone da bici Lamicall

Il design originale del supporto per smartphone realizzato da Lamicall, dotato di quattro cuscinetti in silicone fornisce all’accessorio una solida stabilità anche su strade irregolari, impedendo la caduta dello smartphone durante la guida. Il supporto è compatibile con dispositivi da 4,7 a 6,8 pollici, incluso iPhone 12 Mini, 12 Pro Max e 11 Pro. Tuttavia, la presenza di un piccolo strato in silicone protegge il telefono da graffi durante la fase di installazione.

» Clicca qui per acquistare Supporto Smartphone da bici Lamicall

Supporto per smartphone da bici Ralvia

Il supporto smartphone da bici realizzato da Ralvia è decisamente differente rispetto ai precedenti. Si tratta di un accessorio completo, una vera e propria borsa porta smartphone che ci permette di conservare anche altri accessori come auricolari o chiavi. Grazie alla presenza di tre cinturini in velcro regolabili, il supporto può essere fissato al telaio della bici in modo rapido. Il tessuto in PU utilizzato per la sua realizzazione, robusto e resistente all’usura, è un materiale eccellente per proteggere gli oggetti in caso di pioggia. È compatibile con smartphone fino a 7 pollici mentre il piccolo parasole installato sulla parte superiore della cover migliora la visuale del display in condizioni di elevata luminosità.

» Clicca qui per acquistare supporto smartphone da bici Ralvia

Come scegliere il migliore supporto per smartphone da bici

Il supporto per smartphone da bici è diventato un accessorio indispensabile per gli amanti delle pedalate ma anche per coloro che utilizzano la bici per gli spostamenti in città. Attualmente, il mercato mette a disposizione differenti tipologie di supporto che si differenziano tra loro in base alla tipologia di prodotto. Nella scelta, non bisogna però sottovalutare il tipo di strada che si percorre e la tipologia di bicicletta che si possiede. Ciascun tipo di prodotto possiede caratteristiche tecniche che possono renderlo più o meno adatto a determinati utilizzi. Se la bici è il vostro mezzo preferito anche in caso di pioggia, potrebbe infatti essere fondamentale scegliere un supporto per smartphone resistente all’acqua. Nella scelta dei migliori supporti smartphone per bici abbiamo incluso sia il supporto dotato di cover che quelli dotati di staffa universale e fascette in silicone, da fissare al sistema di aggancio del manubrio.

Nella scelta di un supporto per smartphone da usare in bici bisogna tenere in considerazione una serie di caratteristiche che designano facilità e comodità d’uso, oltre alla qualità del prodotto. Terremo dunque in considerazione l’installazione, possibilità di orientamento dello smartphone e design.

Installazione

Come prima caratteristica valutiamo inevitabilmente il grado di difficoltà per l’ installazione del supporto e, conseguentemente, il diametro di compatibilità al fine di verificare con quali manubri è compatibile l’accessorio. Nella scelta del prodotto da acquistare valutiamo. dunque, se il supporto si installa (e si rimuove) con facilità dal manubrio e quali sono gli strumenti necessari per effettuare l’installazione e la rimozione.

Possibilità di orientamento dello smartphone

Tra le caratteristica fondamentali nella valutazione del migliore supporto per smartphone includiamo le differenti possibilità di orientamento dello smartphone: verticale, orizzontale o entrambi. Attualmente, il mercato offre supporti che permettono al ciclista di posizionare il device sia nell’ orientamento orizzontale che verticale in semplici mosse offrendo, nei momenti di necessità, un’adeguata visuale.

Design

Nonostante il design possa essere considerato una caratteristica non fondamentale, può contribuire a dare un tocco in più alla bici: potrebbe essere pertanto preferibile scegliere un supporto dal design moderno e dall’ingombro minimo. Un sistema di fissaggio che lascia la parte frontale dello smartphone senza impedimenti è sicuramente da preferire.

Il porta smartphone per bici è un accessorio che ci permette di fissare il nostro device al manubrio in modo semplice ma sicuro. Non a caso, uno dei principali vantaggi di tale accessorio è quello di evitare di dover acquistare un ciclocomputer separato, permettendo conseguentemente di sfruttare a pieno le funzionalità del nostro dispositivo. La maggior parte dei supporti è realizzata con delle piccole clip in plastica o in silicone e da un morsetto; la prima che serve per collegare il supporto al manubrio e la seconda per fissare lo smartphone evitando che possa sganciarsi accidentalmente. Come abbiamo visto, non mancano tipologie di supporti dotate di un piccolo borsello con parte anteriore in plastica trasparente che offre una resistenza all’acqua.

Una volta individuata la tipologia di porta smartphone per bici più adatta alle nostre esigenze e ai nostri gusti, è necessario prendere in considerazione altri elementi per scegliere il modello migliore: prima di procedere con l’acquisto dobbiamo assicurarci che sia compatibile con lo smartphone. Verificata la compatibilità con il proprio dispositivo, consigliamo di considerare anche la solidità del porta smartphone. Un aggancio perfetto sul telaio della bici è fondamentale per evitare che lo smartphone si sganci in modo accidentale quando si percorre una strada sconnessa. Allo stesso modo, se si è soliti usare la bici in qualsiasi condizione climatica è importante acquistare un supporto smartphone resistente all’acqua.