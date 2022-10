La prossima edizione del Milano Monza Motor Show, kermesse dedicata ai motori, si sposterà all’autodromo di Monza ospitando oltre 50 brand. Arrivano, dunque, i primi dettagli dell’attesissimo evento che si terrà dal 16 al 18 giugno 2023 con un format rinnovato.

L’autodromo sarà il palcoscenico ideale per l’incontro tra il pubblico e le case auto e moto in un’edizione dinamica che metterà al centro il prodotto, grazie al circuito di prova creato appositamente per far testare al meglio i modelli esposti. Con il Comune di Milano, però, stiamo lavorando bene e nella giusta direzione. La città non perderà il suo ruolo glamour nell’ambito del MIMO e offrirà anzi nuovi spunti per eventi che presenteremo più avanti. Le idee in cantiere sono tante, commenta il Presidente del Mimo, Andrea Levy.

La scelta di spostare la kermesse da Milano all’autodromo di Monza non è casuale. Oltre alle tante novità che ciascun brand presenterà, l’edizione 2023 darà sarà molto più spazio alle attività dinamiche in pista. Come fanno sapere gli organizzatori dell’evento, i modelli degli oltre 50 brand auto e moto che prenderanno parte alla kermesse animeranno il paddock 1 e il paddock 2 del circuito e non mancherà un’area dedicata ad esposizione e test drive.

Non a caso, la pista di Monza ospiterà sarà un esclusivo percorso di 4 chilometri per i test drive di auto e moto. Novità anche per quanto riguarda l’area tecnologica educational allestita appositamente per la prova di modelli elettrici e ibridi plug-in, occasione in cui gli utenti potranno testare il funzionamento delle colonnine di ricarica.