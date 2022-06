Approvato il decreto legge proposto dal MIMS che mira alla realizzazione di infrastrutture più moderne, interconnesse, digitalizzate, efficaci e resilienti. Particolare attenzione anche alla mobilità elettrica e alle colonnine di ricarica.

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri completa il lavoro già avviato con il DL 121/2021 prevedendo interventi mirati per una mobilità sostenibile.

Questo secondo decreto legge in meno di un anno dedicato alle infrastrutture e alla mobilità sostenibili rappresenta un deciso contributo per migliorare i servizi pubblici idrici, di mobilità e amministrativi forniti ai cittadini e alle imprese, aumentare la sicurezza dei trasporti (stradali, aerei, ecc.), accelerare gli iter amministrativi e autorizzativi per rendere gli investimenti più rapidi ed efficaci, ha commentato il ministro Enrico Giovannini.