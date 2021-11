Monopattino elettrico PRO-III, il nuovo prodotto Ducati con tecnologia NFC

Di recente, Ducati ha comunicato di aver allargato la propria offerta di prodotti dedicati alla micromobilità elettrica. Infatti, ha lanciato sul mercato il suo innovativo monopattino elettrico PRO-III. Il piccolo veicolo a due ruote, sviluppato da MT Distribution, può essere acquistato in tutte le concessionarie, nell’e-shop ufficiale Ducati ma anche nei negozi e nei più grandi store online di elettronica di consumo e specializzati. Il prezzo del monopattino elettrico è di 799,00 euro ed è compreso nel prezzo anche un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il PRO-III è provvisto di un motore brushless da 350 W grazie al quale è possibile erogare una potenza massima di 515 W. Il veicolo, è alimentato da una batteria da 468 Wh che garantisce un’autonomia di 50 km ed è possibile raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Grazie alla presenza di un display LED da 3,2 pollici, si possono consultare alcune informazioni, come – ad esempio – quelle relative alla velocità. Inoltre, il display, può essere utilizzato anche per scegliere una delle quattro modalità di guida, che variano da 6 a 25 km/h. Non manca la porta USB che può essere utilizzata per la ricarica dello smartphone, e non solo. Il monopattino Ducati è stato realizzato con due ruote da 10 pollici con pneumatici tubeless anti-foratura.

A completare il quadro delle specifiche tecniche, l’impianto frenante con doppio freno a disco anteriore e posteriore e luci LED. Tuttavia, una della caratteristiche più importanti, riguarda la presenza della tecnologia NFC. Infatti, utilizzando un token, il piccolo veicolo potrà essere avviato in maniera estremamente semplice, avvicinandolo allo schermo. Dunque, grazie a tale metodo, il monopattino elettrico potrà essere utilizzato solamente da chi possiede questo piccolo “aggeggio”. Inoltre, grazie all’app Ducati Urban e-mobility, si potranno controllare alcune funzioni e prestazioni del veicolo, tra cui lo stato della ricarica o i km percorsi.