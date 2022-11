Il regolamento della MotoGP parla chiaro: a partire dalla stagione 2024 i team dovranno utilizzare almeno il 40% di biocarburante per alimentare le proprie moto, con l’obiettivo di arrivare al 100% di utilizzo di carburanti non fossili entro il 2027. Un colosso come Honda non può farsi trovare impreparato a questo radicale cambiamento, ed ecco quindi spuntare i primi test condotti da Marc Maquez a bordo di una Honda RC213V-S.

Il pilota spagnolo è tra i primi ad aver avuto l’occasione di testare il funzionamento del biocarburante messo a punto dal Technology Lab di Repsol, sponsor che da anni accompagna Honda nella sua avventura in MotoGP.

Sulla pista spagnola di Jarama, Marquez ha lanciato la Honda RC213V-S a tutta velocità per 12 giri, durante i quali le prestazioni sono state praticamente identiche a quelle della sua MotoGP, nonostante l’utilizzo del carburante rinnovabile presente nel serbatoio: si tratta di una notizia assolutamente fantastica per tutti gli appassionati di motorsport, non solo per chi ama la MotoGP. La decisione presa in merito ai carburanti non potrà che estendersi ad ampie parti del mondo del motorsport, e sapere che le prestazioni rimarranno praticamente invariate è incoraggiante e fa sì che il passaggio diventi quasi indolore – ci saranno sicuramente dei costi in più da sostenere per i team, ma questi sono problemi di chi deve pagare il conto, non degli appassionati.

Sceso dalla moto, Marquez ha rilasciato dichiarazioni molto rassicuranti sulle prime impressioni avute da questi test: