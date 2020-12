Mustang Mach-E, allestimenti e prezzi della nuova elettrica Ford

Ci siamo. L’attesissima Mustang Mach-E di casa Ford arriverà in Italia con un listino prezzi che parte da 49.900 euro. Un SUV coupé a cinque posti che arriverà nei prossimi mesi con grinta, prestazioni e DNA da vera sportiva. Tutti gli appassionati dovranno dunque attendere i primi mesi del 2021.

Una Mustang tutta elettrica

Parliamo del primo crossover completamente elettrico della Casa dell’Ovale blu, sul quale si sono accesi numerosi riflettori. Non a caso si tratta di una vettura in grado di fondere sportività e comfort considerando l’ampio spazio offerto ai passeggeri. All’interno, lo spazio è massimizzato grazie al vano di carico dietro i sedili posteriori di ben 402 litri e di quello dietro i sedili anteriori pari a 1.420 litri; entrambi integrati da un vano portabagagli anteriore da 81 litri aggiuntivi. Non manca un elevato livello di personalizzazione delle prestazioni regolate sulle abitudini del guidatore grazie ai diversi allestimenti.

Ford punta a zero emissioni

Ford amplia la sua gamma di veicoli in seguito ad un grande lavoro che porta su strada un inedito modello a zero emissioni, grazie all’implementazione di un motore alimentato da batterie elettriche dotate di grande efficienza. La Mustang Mach-E sarà disponibile nella versione a trazione posteriore, con un solo motore o, per chi lo desidera, con due unità per la variante 4×4 che offre inevitabilmente prestazioni da supercar; con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e un‘autonomia di guida fino a ben 610 km.

Per quanto riguarda il comfort e le inedite tecnologie di assistenza alla guida, la casa automobilistica statunitense ha deciso di affidarsi al sistema SYNC di nuova generazione, in grado di apprendere dai comportamenti del conducente cosi da offrire informazioni utili in base alle preferenze. Tutto ciò a portata di mano grazie all’Apple CarPlay e Android Auto già preinstallati, con un display touchscreen full HD da 15,5″ dotato di un’interfaccia semplificata che fornisce dunque informazioni chiare. Tuttavia, il phone-as-a-key permette di aprire la vettura semplicemente tramite smartphone senza dover utilizzare la chiave. Tra le nuove tecnologie di casa Ford, un’esperienza di guida ottimizzata viene resa possibile dalla guida assistita e prevenzione degli incidenti.

Mustang significa divertimento, velocità e libertà. Il nostro gol è stato quello integrare le batterie nella struttura della Mustang Mach-E, rendendola agile, stabile e sicura. Il bello di questa auto elettrica sta proprio nella sua impostazione, ha potenza e scatto: in mezzo secondo è disponibile il massimo della coppia – ha dichiarato Ron Heiser, Mustang Mach-E Chief Engineer.

Inoltre, Ford Mustang Mach-E al lancio sarà disponibile nella versione First Edition con possibilità di scelta tra trazione posteriore e integrale e con due differenti capacità di batteria, Standard Range ed Extended Range. A partire da fine 2021 i listini offriranno anche la variante Mustang Mach-E GT più potente grazie ai 487 CV e 200 km/h di velocità massima.

Allestimenti e prezzi