MV Agusta e Alpine, ecco come nasce la Superveloce Alpine

Nella giornata di ieri abbiamo partecipato alla presentazione di una nuova moto prodotta in tiratura limitata, nata grazie alla collaborazione tra Alpine e MV Agusta: stiamo parlando della nuova MV Agusta Superveloce Alpine, un mezzo che fa del design mozzafiato e della ricchissima dotazione tecnologica i suoi punti cardine. Le due aziende hanno in comune una gloriosa storia nel mondo delle gare, e aspirano a offrire ai loro clienti emozioni uniche grazie a prodotti innovativi e lungimiranti, pur rimanendo sempre fedeli alle loro origini.

MV SUPERVELOCE 800 ALPINE

Nata come omaggio alla Alpine A110 – e per questo motivo prodotta in 110 esemplari, la Superveloce Alpine utilizza il distintivo motore MV Agusta a 3 cilindri in linea, in grado di erogare ben 147 cv a 13.000 giri/min. La velocità massima è superiore ai 240 km/h, da raggiungere in un lampo grazie alle tecnologie di Launch Control, Wheelie Control e Traction Control integrate sulla moto. Per la prima volta MV Agusta inserisce anche una tecnologia di Cornering ABS, sviluppata in collaborazione con Continental, per aumentare il piacere di guida e la sicurezza in curva.

La progettazione a livello estetico si è svolta a 4 mani tra Monaco Design Studio – la divisione design di MV Agusta per i modelli a tiratura limitata – e Alpine, e il risultato lo potete vedere voi stessi: la MV Agusta Superveloce Alpine è la sintesi perfetta dei due marchi, e offre un deciso richiamo al passato dal punto di vista estetico, ma guardando al futuro con una dotazione di altissimo livello tecnico. Carbonio, cromature, inserti in pelle, la sella in Alcantara, tutti dettagli che rendono questa moto un vero gioiellino.

Per suggellare la fruttuosa collaborazione tra un’azienda italiana e una francese, la MV Agusta Superveloce Alpine riporta le bandiere italiane e francesi sul parafango anteriore.

La nuova MV Agusta Superveloce Alpine sarà venduta tramite i concessionari autorizzati MV Agusta, e sul mercato italiano avrà un prezzo di 36.300 €.