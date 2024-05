Volkswagen Passat 2024: dimensioni, motori e prezzo

La celebre Volkswagen Passat, icona indiscussa dell'industria automobilistica, festeggia il suo oltre mezzo secolo di storia con un rinnovamento totale con la versione 2024. Presentata nell’unica veste Variant (station wagon), questa nuova incarnazione combina tradizione e innovazione.

Oltre ai consolidati propulsori a benzina e diesel, la Passat è ora disponibile anche con powertrain mild hybrid e plug-in, rispecchiando l'impegno della casa automobilistica tedesca verso la transizione green. I propulsori sono praticamente i medesimi di Tiguan, con qualche lieve differenza nei modelli di attacco.

Dimensioni ed esterni

Volkswagen Passat 2024 si concentra sull'essenziale che chi cerca una station wagon desidera: praticità, funzionalità e stile senza tempo. La sua linea pulita ed equilibrata è un chiaro segno della sua volontà di rimanere attuale nel tempo.

La cura per il design non è solo estetica ma si riflette anche in un notevole coefficiente aerodinamico, ora pari a 0,25, migliorato rispetto al modello precedente (0,31). Questo risultato è ottenuto non solo grazie alle superfici più levigate e agli angoli meno vivi, ma anche con i cerchi fino a 19 pollici dal disegno aerodinamico.

Le dimensioni della Passat sono notevolmente aumentate: ora misura 4,92 metri in lunghezza (+14 cm), 1,85 metri in larghezza (+2 cm) e 1,50 metri in altezza. Anche l'interasse ha guadagnato 5 cm, ora raggiungendo i 2,84 metri, a tutto vantaggio degli occupanti posteriori.

Abitacolo

L'approccio razionale e funzionale al design esterno si riflette negli interni della Volkswagen Passat 2024, dove si respira un'aria di modernità e sicurezza. Analogamente a Tiguan, l’elemento che spicca è lo schermo principale, che può raggiungere dimensioni fino a 15" (o 12,9" su alcune versioni), posizionato ad altezza sguardo per un utilizzo intuitivo e privo di distrazioni grazie al nuovo software pensato per la massima intuitività.

Il cruscotto digitale, con una diagonale da 10,25", è dotato di un trattamento antiriflesso e antiabbagliante, eliminando così la necessità di una palpebra sovrastante.

Tra le caratteristiche intelligenti degli interni, spicca il tunnel con doppia copertura a "saracinesca", che nasconde un vano con ricarica a induzione per il telefono e due prese USB-C o un portabicchieri, grazie allo spostamento del selettore del cambio sul piantone dello sterzo.

Il pozzetto sotto al bracciolo è altrettanto funzionale, con una piccola vaschetta rimovibile, una fascia porta-documenti, un taschino e una presa di ricarica a 12V, il tutto rivestito in moquette per una sensazione di comfort. I materiali sono morbidi nella maggior parte dell'abitacolo, garantendo una sensazione di solidità negli assemblaggi.

Il comfort dei passeggeri posteriori è garantito da un ampio spazio e da una serie di comfort dedicati come la climatizzazione posteriore, il bracciolo con supporto per tablet o smartphone integrato, due prese USB-C rialzate e tasche posteriori.

Il punto forte di Passat 2024 è il bagagliaio, che offre 690 litri di capacità (40 litri in più rispetto al modello precedente), con doppio fondo e numerosi agganci per accessori per un'organizzazione ottimale del carico, compresa una presa di ricarica di tipo domestico.

Come nella maggior parte delle plug-in sul mercato, anche in questo modello la capacità del bagagliaio si riduce per far spazio alla batteria perdendo praticamente un centinaio di litri. Abbattendo la fila dei sedili si ottiene una capacità massima di 1.920 litri, un volume utile per qualsiasi genere di carico.

Motori

Volkswagen Passat 2024 beneficia di una ricca scelta di motorizzazioni, dalle più classiche diesel pure (Euro 6e) a due forme di ibridazione a benzina (mild-hybrid e plug-in). La disponibilità dei propulsori segue, sostanzialmente, quella di Tiguan 2024 e troviamo pertanto: tre versioni diesel (tutte 2.0, da 122, 150 e 193 cavalli), un benzina mild da 150 cavalli e, infine, due versioni benzina plug-in da 204 e 272 cavalli. Tutti i motori sono quattro cilindri, dotati di cambio DSG a doppia-frizione e trazione anteriore (ad eccezione del diesel da 193 cavalli che beneficia la trazione 4MOTION).

La batteria è ora da 19,7 kWh e promette oltre 100 km di percorrenza; la ricarica in corrente continua DC raggiunge il massimo di 50 kW e permette quindi di utilizzare le colonnine fast. Il tempo di ricaricare dal 10% all'80% è di circa 25 minuti, un notevole miglioramento rispetto al passato.

Come va?

Nonostante le dimensioni imponenti e la lunghezza decisamente non da “auto di tutti i giorni”, Volkswagen Passat è una station che si muove con agilità tra le curve sia in velocità, che in quelle ad andature più contenute. L’esemplare avuto in prova, in un percorso di qualche decina di chilometri, con motorizzazione mild-hybrid 1.5 150 cavalli permette andature fluide e potenziali veleggiamenti anche a due cilindri nelle occasioni che lo consentono.

Questo powetrain non nasce per le andature più vivaci, sebbene sia presente una modalità sport, ma più per offrire una percorrenza “d’altri tempi” in quasi completo silenzio e con consumi sempre attenti. Analogamente a Tiguan, è presente DCC Pro ovvero un nuovo sistema attivo di sospensioni a controllo elettronico che, grazie alla lettura delle condizioni stradali, adatta in modo ottimale e individuale la rigidità di ogni ammortizzatore.

Grazie a questa novità, Passat non è solo più confortevole, ma può essere regolata per offrire il meglio in ogni situazione.

Allestimenti, prezzi e incentivi

Tre gli allestimenti a disposizione, con prezzi a partire da 42.550 euro (Passat, mild-hybrid 150 cavalli). La versione diesel più economica (Passat, diesel, 122 cavalli) parte, invece, da 43.500 euro. Chi desidera la ricarica alla spina dovrà, invece, affrontare una spesa di 54.700 euro la plug-in da 204 cavalli e di 60.500 euro per quella da 272 cavalli.

Complice il peso inferiore e gli pneumatici di dimensione più contenuta rispetto a Tiguan, Passat 2024 è compatibile con gli incentivi auto 2024 non solo con le varianti plug-in ma anche con quella mild-hybrid.