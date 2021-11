Nasce la prima ultracar: quasi 3mila cavalli e 12 milioni di dollari

Spyros Panopoulos Automotive, una nuova casa automobilistica con sede ad Atene (in Grecia), ha presentato i primi bozzetti del suo primo modello denominato SP Automotive Chaos; si tratta di una delle primissime ultracar al mondo, ovvero la categoria successiva alle hypercar.

Secondo il produttore, SP Automotive Chaos sarà in grado di stracciare qualsiasi record sino ad ora raggiunto; dal giro più veloce al Nurburgring sino alla velocità massima sul quarto di miglio. Naturalmente al momento si tratta per lo più di affermazioni e non ci sono, di fatto, prove concrete in strada. Sotto il cofano di Chaos è atteso un motore V10 biturbo da 4 litri, disponibile con due step di potenza, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione da 7 o 8 rapporti.

Alla massima potenza, il powertrain eroga 3.107 Cv con 1.984 Nm di coppia a circa 12mila giri al minuto e, per il costruttore, dovrebbe garantire prestazioni granitiche anche superiori a quelle di una Formula 1. Si attende uno scatto da 0 a 100 di 1,55 secondi, inferiore a quello della Rimac Nevera, 1,7 secondi da 100 a 200 km/h e 7,1 secondi da 0 a 300 km/h. La velocità massima dovrebbe superare i 500 km/h, riuscendo quindi a battere anche la tanto discussa SSC Tuatara e la più famosa Bugatti Chiron SS 300+.

La ultracar è lunga 5053 mm, larga 2068 mm e alta 1121 mm, con un passo di 2854 mm. Il peso è di circa 1.200 kg e vanta una serie di componenti ed elementi stampati direttamente in 3D. Per assicurare una salda e precisa frenata, SP Automotive Chaos dispone di dischi ventilati e forati in carbo-ceramica da 482 mm all’anteriore e da 442 mm al posteriore, con mozzi rotore in titanio o magnesio.

SP Automotive Chaos sarà prodotta in appena 20 esemplari e distribuita solamente da Sotheby’s. Il primo esemplare arriverà nel 2022, con prezzi a partire da 5,5 milioni di euro per la variante base da 2.077 cavalli sino ad arrivare a 12 milioni di euro per la top di gamma da 3.107 cavalli.