Mercoledì si è verificato un grave incendio su una nave al largo della costa olandese, con ben 2.857 auto a bordo, causando la morte di una persona e ferendo diverse altre, secondo quanto riportato dalla guardia costiera.

Per evacuare i 23 membri dell’equipaggio dalla nave sono stati utilizzate barche di soccorso ed elicotteri siccome alcuni di loro erano dovuti saltare in acqua. Le immagini mostrano il fumo grigio che fuoriesce dalla nave, suscitando preoccupazione per il possibile affondamento dell’imbarcazione a 27 chilometri a nord dell’isola olandese di Ameland, nel Mar dei Wadden – un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO e una delle regioni più importanti per gli uccelli migratori al mondo.

Crediti: Kustwachtvliegtuig/Coast Guard Netherlands/AP

La nave, di bandiera panamense, stava viaggiando da Bremerhaven, in Germania, a Port Said, in Egitto, secondo quanto riferito da CNN e dalla tv nazionale olandese NOS. Secondo quanto riportato da quest’ultima, l’incendio potrebbe essere stato causato da una delle 25 auto elettriche a bordo, ma il portavoce della guardia costiera ha dichiarato a CNN che la causa è ancora sotto indagine.

Poco prima della mezzanotte di mercoledì la guardia costiera ha ricevuto una segnalazione dalla nave riguardante l’incendio a bordo; l’equipaggio ha tentato di spegnere le fiamme da solo, ma sfortunatamente senza successo.

Con l’incendio che continuava a propagarsi, diversi membri dell’equipaggio hanno deciso di gettarsi in mare. Tutti i 23 membri del personale a bordo sono stati evacuati tramite elicotteri e barche di soccorso, ma purtroppo uno di loro è deceduto e diversi altri sono rimasti feriti. Sono stati poi portati al vicino villaggio costiero di Lauwersoog, mentre altri sono stati trasferiti all’aeroporto di Groningen a Eelde, dove sono stati assistiti dai paramedici.