Nessuno compra un'elettrica, il Governo ci riprova cambiando gli incentivi?

In un imminente incontro che si terrà il prossimo 1° febbraio a Palazzo Piacentini, nel cuore di Roma, il Tavolo Automotive si prefigge due obiettivi chiari: supportare le famiglie economicamente più svantaggiate nella sostituzione delle auto, contribuendo così a ridurre l'età media della flotta circolante, e incrementare la produzione di veicoli in Italia. La convocazione è del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Questo summit rivisiterà l'attuale schema di incentivi, stilato nel 2022 durante il governo Draghi e, secondo l'Esecutivo Meloni, necessitante di un aggiornamento in itinere, essendo stato avviato il 23 gennaio alle 10. Una revisione che appare opportuna anche alla luce della risposta attuale da parte dei richiedenti, che sembra fortemente orientata verso veicoli considerati "più inquinanti". Numerose novità sono attese, a partire dall'incremento dell'importo del contributo, che potrebbe raggiungere i 13.750 euro.

Il meeting coinvolgerà l'intera industria italiana, dai rappresentanti del Gruppo Stellantis agli esponenti delle Regioni che ospitano gli impianti produttivi, passando per le associazioni e i sindacati di categoria. Durante l'incontro, il Governo presenterà il suo piano, mentre gli invitati condivideranno le proprie idee; alla fine, si cercherà di raggiungere un accordo concreto. I decreti attuativi saranno essenziali per implementare le misure, previsti entro marzo.

Isee > 30.000 euro < 30.000 euro > 30.000 euro < 30.000 euro > 30.000 euro < 30.000 euro Auto rottamata Euro 0-2 Sconto 11.000 euro 13.750 euro 8.000 euro 10.000 euro 3.000 euro 3.000 euro Auto rottamata Euro 3 Sconto 10.000 euro 12.750 euro 6.000 euro 7.500 euro 2.000 euro 2.000 euro Auto rottamata Euro 4 Sconto 9.000 euro 11.250 euro 6.000 euro 7.500 euro 2.000 euro 2.000 euro Sconto senza rottamazione 6.000 euro 7.500 euro 4.000 euro 5.000 euro 0 0 Limite di spesa 35.000 euro senza Iva

42.700 euro con Iva 45.000 euro senza Iva

54.900 euro con Iva 35.000 euro senza Iva

42.700 euro con Iva

L'obiettivo principale rimane quello di concedere sconti più consistenti a tutti, in particolare a coloro che acquisteranno veicoli elettrici e a chi ha un ISEE inferiore ai 30.000 euro.

La bozza di tabella, elaborata da Il Sole 24 Ore, ipotizza le idee che il Governo potrebbe attuare in seguito a questo nuovo confronto. Una misura che senz'altro potrebbe dare una spinta al settore anche se sappiamo, come evidenziato da precedenti approfondimenti, che non è solo il prezzo dell'auto ad essere un problema nella transizione.

Qui ora ci rivolgiamo quindi ai nostri lettori, secondo voi quali sono i problemi maggiori legati all'ecosistema delle auto elettriche?