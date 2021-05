NIO ET7, alcune immagini mostrano la nuova berlina elettrica

Grazie ad alcune immagine rese note dalla casa automobilistica cinese, è possibile dare un primo sguardo alla nuova berlina NIO ET7. Si tratta di un veicolo che arriverà sul mercato ad partire da inizio 2022 e i suoi punti di forza saranno, sicuramente, il design caratterizzato da linee morbide ed eleganti ma anche il powertrain a zero emissioni di ultima generazione. Ebbene, proprio quest’ultimo aspetto sottolinea quanto l’azienda NIO abbia intenzione di mettere in guardia un’altra grande azienda che opera nel settore delle auto elettriche quale Tesla. L’auto che appare nelle immagini svelate di recente, molto probabilmente, rappresenta il primo veicolo di un lotto di pre-produzione che la casa cinese impiegherà per validare il programma. Secondo alcune indiscrezioni, l’auto immortalata è stata prodotta il 18 maggio 2021.

Alcune settimane addietro NIO aveva presentato, agli appassionati del settore, i primi prototipi con l’intento di annunciare che i test su strada delle nuove auto sarebbe iniziati a breve. Il primo esemplare, sembra essere – dunque – proprio quello immortalato in queste recentissime foto. Così come con altre auto del marchio NIO – quali la ES8, la ES6 e la EC6 – anche la produzione della ET7 avverrà nello stabilimento di Hefei. Inoltre, sembrerebbe che – così come la ES8 – anche la berlina ET7 sarà disponibile non solo sul mercato cinese. Molto probabilmente, durante il 2022, l’auto arriverà in Europa, in Norvegia. Tuttavia – anche se l’azienda non ha rilasciato informazioni in merito – non è escluso che in seguito la NIO ET7 sarà venduta anche in altri Paesi europei.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la casa automobilistica cinese sembra aver confermato che la ET7 – che avrà una lunghezza di 5.098 mm, una lunghezza di 1.987 mm e una altezza di 1.505 mm – arriverà sul mercato con tre tagli di batteria differenti, ossia da 70, 100 o 150 kWh. Le versioni più perforanti, saranno in grandi di erogare una potenza di 650 CV e una coppia di 850 Nm e potranno effettuare uno scatto da o a 100 km/h nell’arco di 3,9 secondi.