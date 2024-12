Nissan e Honda verso una mega fusione

Nissan e Honda, due dei principali costruttori automobilistici giapponesi, sono pronte a fondersi in un unico gruppo per contrastare la crescente concorrenza cinese. Secondo quanto riportato dall'agenzia Nikkei, le due aziende firmeranno a breve un memorandum d'intesa per avviare le trattative di fusione.

L'obiettivo principale di questa aggregazione è aumentare gli investimenti nel settore dei veicoli elettrici. Nissan e Honda, rispettivamente la seconda e la terza casa automobilistica giapponese, hanno già avviato una collaborazione sulle batterie e altri componenti per auto elettriche nei mesi scorsi. La fusione permetterebbe di accelerare questo processo e di rispondere in modo più efficace alla crescente pressione dei costruttori cinesi nel mercato globale.

Nissan sta inoltre considerando di coinvolgere nell'operazione anche Mitsubishi, di cui detiene una quota del 24%, per formare un unico colosso nipponico dell'automotive. Nell'ultimo esercizio finanziario, Nissan ha registrato ricavi per quasi 63 miliardi di dollari, circa la metà di quelli di Honda.

Un aspetto cruciale da definire è il ruolo che avrà Renault in questa nuova configurazione. L'azienda francese, pur essendo in fase di uscita, rimane il principale azionista di Nissan con una quota del 34%, parte della quale è attualmente segregata in un trust senza diritti di voto. La struttura azionaria del nuovo gruppo e il coinvolgimento di Renault sono dettagli che dovranno essere chiariti durante le trattative.

Questa potenziale fusione rappresenta un importante sviluppo nel panorama automobilistico globale, evidenziando la necessità delle case automobilistiche tradizionali di unire le forze per affrontare le sfide del mercato in rapida evoluzione, in particolare nel settore dei veicoli elettrici.