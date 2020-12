Nissan Leaf, 52 veicoli all’Arma dei Carabinieri per la tutela dei Parchi Nazionali

Nissan Leaf entrerà al servizio della tutela dei Parchi Nazionali e della Biodiversità nelle Riserve naturali del nostro territorio. Con la nuova dotazione l’autoparco dell’Arma dei Carabinieri potrà usufruire di 52 esemplari completamente elettrici per specifiche esigenze a sostegno dell’ambiente.

La nuova flotta di auto elettriche destinate all’Arma dei Carabinieri conferma il grande impegno della casa automobilistica verso la sostenibilità ambientale. A dieci anni dal suo debutto dunque la vettura elettrica diventa l’icona per mobilità delle forze dell’ordine impegnate nel preservare importanti aree verdi del territorio italiano.

Lo stesso Presidente e Amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro, ha espresso il proprio entusiasmo, dichiarando:

Sono orgoglioso che Nissan Leaf, la nostra icona della mobilità sostenibile, sia a supporto dell’Arma dei Carabinieri e che affianchi lo svolgimento delle loro attività in aree di grande valore naturalistico. È la vettura ideale per gli spostamenti urbani ed extraurbani, in virtù della sua capacità di percorrere fino a 400 km con una singola ricarica, offre brillanti prestazioni di guida e comfort a zero emissioni.

La Nissan Leaf è disponibile in 2 versioni rispettivamente con pacco batterie da 40 kWh e uno da 62 kWh. Inoltre le due versioni assicurano 270km e 385km di autonomia con una velocità massima dei due modelli di 144 e 157 km/h. Nei giorni scorsi abbiamo dedicato un articolo alla videorecensione di Matteo Valenza cosi da scoprire tutti i dettagli della Nissan Leaf E+ con batteria da 62 kWh.

Non a caso dunque, la casa automobilistica grazie a Leaf si mostra leader mondiale nel mercato dei veicoli completamente elettrici. Dati che contano 500.000 unità prodotte a livello mondiale e ben 14,8 miliardi di chilometri percorsi con oltre 2,4 milioni di tonnellate di CO2 in meno. L’impegno di Nissan non si ferma qui. Al fine di tutelare l’ambiente e ridurre le emissioni di anidride carbonica, il piano di elettrificazione è destinato ad ampliarsi; l’azienda prevede difatti l’introduzione di 8 modelli completamente elettrici, con vendite di oltre 1 milione di veicoli entro il 2023.