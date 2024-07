Nissan Qashqai 2024, si parte da 31mila euro per la mild-hybrid

Il 2024 segna un importante aggiornamento per il popolare C-SUV giapponese, Nissan Qashqai. Disponibile nelle concessionarie a partire da un prezzo d'ingresso di 31.570€ per la versione mild hybrid da 140 CV, il nuovo modello offre una gamma ampiamente diversificata, sia in termini di potenza che di equipaggiamento.

La Nissan Qashqai 2024 propone tre opzioni di motorizzazione, che includono due varianti mild hybrid, una da 140 CV e una da 158 CV, disponibili sia con trazione anteriore che integrale, e una versione full hybrid E-Power da 190 CV.

Quest'ultima è particolarmente interessate, in quanto dispone di un motore elettrico per muovere le ruote anteriori, mentre il motore a benzina funge da generatore di energia.

Il listino di questo modello si articola in cinque diversi allestimenti: Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna e Tekna+. Gli equipaggiamenti di serie includono una serie di caratteristiche altrettanto interessanti: Driver Attention Alert, frenata intelligente di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, Intelligent Cruise Control, Intelligent Forward Collision Warning e il Lane Departure Warning.

L'allestimento base Acenta offre cerchi in lega da 17” (18” sulla versione E-Power), specchietti esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente, luci LED anteriori e posteriori, quadro strumenti da 7” e un climatizzatore bi-zona. L'infotainment è garantito da un display da 12,3” con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

Proseguendo verso gli allestimenti superiori, il N-Connecta aggiunge un quadro strumenti più grande da 12,3”, infotainment con navigatore, sensori di parcheggio anteriori e un caricatore wireless per smartphone, oltre al sistema ProPilot.

Il modello N-Design si distingue per i cerchi in lega da 20” con sospensioni multilink, finiture bi-color, vernice esterna e dotazioni interne in pelle e Alcantara.

Il Tekna eleva ulteriormente l'esperienza con cerchi da 19”, finiture esterne in nero lucido, head-up display e sedili in pelle sintetica con inserti color marrone Chestnut.

Infine, il top di gamma Tekna+ impreziosisce ulteriormente la dotazione con cerchi da 20”, tetto panoramico in vetro, parabrezza riscaldato, un sofisticato impianto audio Bose da 10 altoparlanti, volante riscaldato e sedili anteriori riscaldati con funzioni di massaggio.

Di seguito, una tabella riassuntiva dei prezzi per ogni allestimento e configurazione:

Mild Hybrid 140 CV Manuale Anteriore: da 31.570 euro

Mild Hybrid 158 CV Automatico Anteriore: da 34.770 euro a 43.820 euro

Mild Hybrid 158 CV Automatico Integrale: da 39.730 euro a 45.820 euro

E-Power 190 CV Automatico Anteriore: da 37.320 euro a 46.570 euro

Con una varietà così ampia di opzioni sia tecniche, che estetiche, il Nissan Qashqai 2024 si posiziona come una scelta solida per chi cerca un SUV versatile e tecnologicamente avanzato.