Nell’ultimo decennio il marchio Datsun, di proprietà della giapponese Nissan, si è visto molto poco sul mercato, e principalmente su mercati emergenti come quelli asiatici – India, Nepal, Indonesia – e su quello sudafricano.

Oggi la Casa madre giapponese sembra aver deciso il nuovo corso per il marchio originariamente fondato nel 1931: Datsun diventerà molto probabilmente il marchio dedicato alle auto elettriche di fascia economica, così da sfruttare già l’opinione diffusa che il mercato ha nei confronti di questo brand. La notizia è stata diffusa da Automotive News che cita una fonte vicina alle due compagnie: tenendo fede alla sua nomea di marchio economico, Datsun potrà rinascere in una versione 100% elettrica, specializzandosi in automobili a 0 emissioni dai prezzi popolari, o quantomeno più bassi rispetto alle EV più costose che oggi possiamo ammirare sulle strade e nelle pubblicità.

Sarà importante che Nissan riesca a mantenere il giusto rapporto di qualità-prezzo sulle nuove Datsun elettriche: si tratta dell’elemento fondamentale che rende alcuni marchi così appetibili sul mercato – in Europa una simile situazione la vediamo con Dacia, di proprietà di Renault – e non può essere un elemento che passa in secondo piano con l’avvento della mobilità elettrica.

In una nota rilasciata in merito a questa notizia si legge: “Come parte della strategia di trasformazione globale Nissan si sta concentrando su modelli e segmenti che apportano i maggiori vantaggi a clienti, concessionarie e partner. Per molte migliaia di proprietari in tutto il mondo Datsun continua a fornire un’esperienza di guida coinvolgente, tranquillità e un ottimo rapporto tra costi e contenuti”.

A questo punto sarà molto interessante capire quale sarà il primo progetto a marchio Datsun proposto in seguito a questa rinascita; è lecito attendersi un’auto elettrica economica e dalle dimensioni contenute, uno strumento che si sta rivelando sempre più utile e apprezzato da chi vive in ambienti cittadini dal traffico intenso.