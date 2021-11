Nissan torna a parlare della nuova GT-R

Tanti appassionati di auto sono molto interessati al futuro che Nissan riserverà alla sua iconica auto sportiva senza compromessi, la Nissan GT-R: in un mondo dell’automobile che va spedito verso diversi tipi di elettrificazione, Nissan non sembra essere ancora pronta a mandare in pensione il V6 da 3.8 litri di cilindrata, in grado di erogare più di 590 cavalli.

Nell’arco dei 14 anni in cui è stata presente sul mercato, la Nissan GT-R è sempre rimasta fedele a sé stessa, e il nuovo modello R36 non dovrebbe fare nulla di diverso, anche se una importante differenza è comunque prevista: la nuova versione sarà infatti realizzata sulla base di una nuova piattaforma, per cui sembra lecito aspettarsi un certo grado di elettrificazione.

Parlando della nuova GT-R, Makoto Uchida, CEO di Nissan, si è espresso in termini abbastanza sibillini:

“La GT-R è un mezzo professionale per chi vuole avere il meglio per la pista, e dobbiamo ragionare guardando al futuro. Possiamo offrire molto in termini di potenza, anche qualora si dovesse decidere di non sfruttare le tecnologie di elettrificazione. Stiamo lavorando su una nuova piattaforma con un unico obiettivo, quello di rendere la nuova Nissan GT-R l’auto più veloce della sua categoria, un’auto in grado di divorare il tracciato grazie alle tecnologie più avanzate disponibili, ma ciò non significa necessariamente che l’auto debba essere elettrica.”

In particolare nel vecchio continente, il futuro della GT-R è incerto: se negli Stati Uniti e in Giappone queste auto, così come anche la 370Z e il resto della gamma Z, sono ancora largamente apprezzate dal pubblico, in Europa il mercato per questo tipo di auto sta velocemente andando a restringersi a causa dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di emissioni di CO2; ad oggi sembra decisamente improbabile che Nissan riesca a portare in Europa una versione non elettrificata – anche solo in parte – della nuova GT-R.