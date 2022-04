In Norvegia la diffusione di veicoli elettrici è cresciuta in maniera del tutto esponenziale contribuendo, conseguentemente, ad una riduzione delle emissioni di CO2. Secondo i dati recentemente diffusi della Norway’s Road Traffic Information Council (OFV) in Norvegia nei primi 3 mesi del 2022 le vendite di auto hanno raggiunto una quota dominante nel mercato automobilistico.

Non dimentichiamo che l’obiettivo è vendere solamente auto elettriche a partire dal 2025, vietando dunque la vendita di veicoli a benzina e diesel con 10 anni di anticipo rispetto all’Unione europea.

Non a caso, dunque, attualmente la Norvegia rappresenta il Paese dove la richiesta di veicoli e emissioni zero stia predominando sull’acquisto di un nuovo veicolo, con diesel e benzina che incidono complessivamente per il 6% mentre le plug-in ibride hanno subito un crollo sostanziale.

Anche grazie agli incentivi che hanno spinto i consumatori ad acquistare un veicolo elettrico, la Norvegia ha attualmente poco meno dell’83% delle nuove vetture immatricolate completamente elettriche, segnando un netto aumento rispetto all’anno precedente (52,8%) grazie alle 26.800 vendite a batteria sulle 32.342 totali. È chiaro, dunque, che le vendite di auto diesel e benzina hanno subito un netto calo dall’11% circa a poco più dell’attuale 6% attuale, a cui si affianca un calo delle vendite di vetture plugin ibride di quasi il 78%.

Secondo quando diffuso, a marzo 2022 le vetture a batteria sono state 13.982 su 16.238 totali, dunque l’86,1%, pari un +6% rispetto allo stesso mese dell’anno passato; merito soprattutto dell’offerta messa sul mercato dalla statunitense Tesla. Come già ribadito, il sorpasso delle vetture elettriche è avvenuto soprattutto grazie alla scelta del Paese non solo di applicare numerosi ed importanti incentivi a favore della mobilità elettrica ma anche al potenziamento delle infrastrutture per la ricarica che oggi sono numerose in tutto il territorio.