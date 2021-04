Nuova Citroen C5 X, arriva la nuova ammiraglia francese

Finalmente, dopo alcuni anni necessari per il suo sviluppo, la casa automobilistica francese ha mostrato la nuova Citroën C5 X, auto che racchiude caratteristiche tipiche delle berline e, al tempo stesso, la comodità delle wagon insieme ad alcuni elementi che rendono i SUV inconfondibili. Questo insieme di caratteristiche viene evidenziato dalla presenza della lettera “X” nel nome del nuovo veicolo del marchio Citroën, così come successo con i modelli CX e XM i quali, sotto alcuni aspetti, sono molto simili alla nuova C5 X. Dunque, con tali premesse, è quasi impossibile inserire la nuova Citroën C5 X all’interno di un segmento specifico. L’aspetto estetico del veicolo – lungo 481 cm e alto 159 cm – è caratterizzato dalla presenza di un lunotto decisamente inclinato con la presenza di uno spoiler e fiancate con evidenti scalfature.

Per quanto riguarda invece gli interni, la nuova C5 X presenta elementi e caratteristiche che contraddistinguono altri veicoli della casa francese – come la nuova C4 – seppur offrendo maggiore spazio. Infatti, la plancia presenta la tradizionale strumentazione digitale con il display touch da 12 pollici. Inoltre, è presente anche un innovativo head-up display a colori che proietta sul parabrezza le informazioni richieste. L’innovazione caratterizza anche il software dell’infotainment e l’interfaccia. Immancabile Android Auto e Apple CarPlay, la piastra a induzione destinata alla ricarica wireless di smartphone e 4 prese USB. Il veicolo, è particolarmente spazioso e comodo grazie alla presenza sedili dotati di particolari comfort e al bagagliaio che può arrivare sino ad una capienza di 1.640 litri. Come di consueto, anche la Citroën C5 X può essere personalizzata a partire dai materiali per i sedili sino ad arrivare ad altri piccoli dettagli.

Dal punto di vista più tecnico, il veicolo del marchio francese presenta sospensioni Advanced Comfort le quali, sulla versione ibrida plug-in, possono essere utilizzare in 3 diverse modalità in base alle differenti esperienze di guida. Inoltre, la versione ibrida plug-in è equipaggiata da un 1.6 turbo benzina da 180 CV e un elettrico – che insieme sono in grado di erogare 225 CV – e pacco batterie agli ioni di litio che garantisce 50 km circa in modalità elettrica. Infine, sarà sicuramente presente il sistema di assistenza alla guida di Livello 2 e altre tecnologie dedicate alla frenata d’emergenza o al mantenimento della corsia.