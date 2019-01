Nuova Toyota Supra: svelata per errore

Il trailer è apparso sulla pagina Twitter di Toyota Mexico, ed è stato rapidamente rimosso ma non prima che potesse essere riscaricato su YouTube dai fan di MkV Supra. Il video mostra l’auto da tutte le angolazioni, rivelando il design della Supra del 2019, in quello che è proprio un video promozionale.

A quanto pare l’auto si chiamerà Toyota GR Supra, un cenno a Gazoo Racing, la divisione sportiva dell’azienda che ha prodotto entrambe le vetture stradali, come anche la Yaris GRMN e che inoltre gestisce la squadra del Campionato del Mondo Rally.

In precedenza, come parte di una campagna teaser ufficiale, era stato pubblicato un video che rivelava la nota del motore sei cilindri in linea da 3,0 litri della Supra. Il breve video sulla pagina YouTube di Toyota Europe mostrava il suono del motore derivato dalla BMW Z4.

Le consegne della nuova vettura sportiva inizieranno subito dopo la presentazione a Detroit, conferma Toyota, con le prime auto che vedranno luce nella prima metà del prossimo anno. Il nome Supra tornerà quindi su una vettura sportiva Toyota, per la prima volta dal 2002. Lo sviluppo di questo modello, che è iniziato nel 2012 come facente parte di una serie di progetti condivisi tra Toyota e BMW, ha avuto luogo proprio a fianco della nuova Z4.

Il motore è un sei cilindri in linea BMW da 3,0 litri con circa 340 cavalli e 350 newtonmetri di coppia, abbinato ad un cambio automatico ZF a otto rapporti. Sarà ovviamente presente un differenziale a slittamento limitato BMW M Active. La nuova Supra avrà un perso di circa 1500 kg e una distribuzione dei pesi ideale di 50:50 divisa tra i due assi, supportato da un telaio costruito in acciaio e alluminio. Si vocifera inoltre la disponibilità di motori turbo a quattro cilindri e sei cilindri.

Il peso dovrebbe essere di circa 1500 kg, ben 250 kg più pesante rispetto alla sua sorella GT86 ma 14 kg più leggera rispetto alla Supra di quarta generazione, uscita di produzione nel 2002. Sempre come comparativa, l’auto, è più leggera di 14 kg rispetto ad una Porsche 911 Carrera S con il cambio PDK.