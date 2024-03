Nuovo record per la Fiat 500e Abarth, solo 14 auto vendute

La Fiat 500e Abarth ha fatto segnare un nuovo record… Tutt’altro che positivo: la piccola elettrica ha venduto solamente 14 esemplari nei primi due mesi del 2024. Bisogna ammettere che che si tratta di un’auto che non ha mai convito gli appassionati, ancora fortemente legati alla tradizione Abarth e che hanno faticato ad accettare la motorizzazione elettrica e il prezzo, decisamente per pochi (la 500e Abarth parte da quasi 38.000 euro).

I dati forniti da UNRAE non lasciano spazio a interpretazioni: peggio di 500e Abarth solo BYD Seal, Mercedes EQE, Polestar 2 e Toyota BZ4X, che hanno venduto ciascuna 11 esemplari, ma che fanno parte di segmenti diversi e hanno prezzi altrettanto diversi. Ma cos’ha portato al flop della 500e Abarth?

Dobbiamo sicuramente considerare la diffidenza dei consumatori italiani nei confronti dell’elettrico, che fatica ancora a decollare, ma una grande deterrente è il prezzo: il modello base parte da 37.950€, mentre per la variante cabrio bisogna sborsare almeno 42.650€, davvero tantissimi sia per il tipo di auto, sia per il divario con le alternative benzina presenti sul mercato. La 500e Abarth in Germania ha ricevuto molte prenotazioni, ma in Italia c’è una situazione diversa e vetture come questa, difficili da inquadrare, non hanno vita facile.

Il flop della 500e non segna però la fine del marchio Abarth, che potrebbe rifarsi con la 600e Abarth (e le altre elettriche che arriveranno in futuro): la 600e Abarth arriverà sul mercato con un motore da 240 cavalli e altre caratteristiche di alto livello, che potrebbero risollevare le sorti di un marchio storico. Resta da vedere se le novità del prossimo modello, magari abbinate a un prezzo aggressivo, riusciranno a convincere gli italiani.