Doppio sconto su questa ottima dash cam! La paghi solo 41€

Che siate viaggiatori regolari, avventurieri o semplici pendolari in auto, avrete certamente a cuore la sicurezza dei vostri viaggi e, per questo, avrete certamente pensato di equipaggiarvi con un'ottima dash cam, smarrendovi però tra quelle che sono le offerte del mercato, oggi come oggi davvero numerose. Ebbene, come saprete, noi di Tom's siamo da tempo impegnati nel suggerirvi, anche in questo contesto, quelle che sono le migliori opzioni d'acquisto disponibili sul mercato e, per questo, oggi vi suggeriremmo di tenere d'occhio questa offerta Amazon che, col suo doppio sconto, potrebbe certamente farvi comodo. Lo store, infatti, sta scontando a soli 41,99€, l'ottima dash cam frontale dell'emergente POYBPCY, comprensiva di micro SD, e ribassata nel prezzo grazie ad un comodo coupon applicabile direttamente sulla pagina del prodotto!

Dash cam frontale POYBPCY, chi dovrebbe acquistarla?

Originariamente venduta al prezzo di 68,99€, ma oggi scontata da Amazon del 13%, a cui va poi aggiunto lo sconto relativo al coupon, presente in pagina (lo troverete poco sotto al prezzo), che ne abbassa ulteriormente il prezzo del 30%, questa dash cam frontale è una scelta ottimale in quello che è un mercato, oggi come oggi, particolarmente florido di opzioni, se non proprio dispersivo.

Parliamo, infatti, di un prodotto che, al netto del suo prezzo decisamente conveniente (almeno oggi), dispone di una qualità video in 2K QHD, un obiettivo grandangolare da 170°, ed include in confezione persino una micro SD associata, così che siate subito pronti per installarla in auto e possiate cominciare ad utilizzarla senza remore.

Particolarmente consigliata a quei conducenti che sono al volante in orari serali o notturni, grazie alle sue avanzate funzionalità di visione notturna e bilanciamento del rapporto tra luci e ombre, questa dash cam garantisce immagini sempre nitide anche in condizioni di luce sfavorevole, e dispone di un sistema di registrazione in loop e da un sensore G, che proteggono e memorizzano i momenti cruciali della guida.

Dulcis in fundo, parliamo di un dispositivo che vanta di un'eccellente "modalità parcheggio", in grado di offrire una sicurezza extra per il vostro veicolo quando esso è parcheggiato, evitando così che tamponamenti da parte di utenti distratti restino poi impuniti. Ottima la qualità delle riprese, e decisamente semplice da collocare nell'abitacolo vista la sua compattezza, questa dash cam è una scelta davvero ideale e, visto il doppio sconto, vi suggeriremmo di acquistarla subito, specie perché, come spesso accade, i coupon sconto messi a disposizione da Amazon finiscono, spesso, per andare esauriti in pochissimo tempo!

N.B. Ricorda di spuntare la casella relativa al coupon, così da poter usufruire dello sconto completo. La trovi sulla pagina prodotto, poco sotto al prezzo.

