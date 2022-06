Tra i produttori italiani di supercar, Pagani è senza dubbio tra i più esotici e particolari; l’ultimo progetto nato dalla compagnia fondata da Horacio Pagani nel 1992 si chiama Pagani Huayra Codalunga, ed entra di diritto tra gli esemplari più esclusivi che la compagnia abbia mai realizzato.

Penso sia inutile spiegare il nome scelto per l’auto: la descrizione ‘Codalunga’ è perfettamente calzante per quest’auto dalle forme così sinuose e allungate, proiettate verso la lunga e sporgente coda posteriore. La Codalunga nasce dalla divisione progetti speciali, che in Pagani si chiama ‘Grandi Complicazioni’, e per arrivare a questo punto dello sviluppo sono serviti 2 prototipi, uno in scala 1:4 e l’altro a dimensioni reali. Tutto lo sviluppo è durato circa 2 anni, anche perché ogni piccolo dettaglio dell’auto è stato concordato con il cliente.

Sembra assurdo da dire, guardando le foto di quest’auto, ma la ‘Codalunga’ ha un aspetto più modesto rispetto alla Huayra originale: non ci sono più ampie griglie a vista, o gli ampi diffusori visti sull’auto in configurazione standard, e anche la fascia frontale dell’auto è stata ridisegnata, semplificata. La maggior parte dei cambiamenti sono avvenuti al posteriore, prendendo ispirazione alle auto del passato fino a dare vita a quello che vedete nelle immagini, una maestosa coda lunga e sporgente, al cui centro si trova incastonato uno scarico a 4 uscite.

Grazie a questo approccio di semplificazione, la Huayra Codalunga è più leggera rispetto al modello originale di circa 68 kg, un dettaglio che si traduce in maggiori prestazioni – non che servissero, vista la presenza di un V12 da 820 cavalli e 1099 Nm di coppia.

Gli interni di un’auto del genere non possono certo essere blandi: l’intera superficie dell’abitacolo è rivestita in pelle marrone bicolore o rifinita con dettagli in alluminio, il tutto realizzato con il design tipicamente particolare degli interni Pagani.

Il prezzo? Fuoriscala, 7.3 milioni di dollari per ognuna dei 5 esemplari di Pagani Huayra Codalunga previsti dalla compagnia, tutti ovviamente già venduti.