Fino a pochi giorni fa la chiamavamo C10, oggi si chiama Pagani Utopia: il produttore italiano di supercar ha svelato il tanto atteso nuovo modello, dopo anni di progettazione e lavoro. Scopriamo insieme un po’ di dettagli di questa nuova supercar dal prezzo mozzafiato, ben 2,15 milioni di euro a cui bisogna aggiungere le tasse.

Come vuole la tradizione, Pagani è molto attento all’aerodinamica delle sue auto, e la nuova Utopia non è da meno: il dato della deportanza è molto alto – anche se al momento non ci è dato saperlo in modo preciso – e l’auto è impreziosita da tantissimi elementi aerodinamici che si sposano alla perfezione tra loro, dando vita a un design un po’ retrò. Non mancano alcuni tratti distintivi di Pagani, come gli specchietti laterali molto sporgenti e realizzati con un design unico, o lo scarico in titanio posto al centro della parte posteriore composto da 4 terminali: in questo caso ci troviamo davanti a un lavoro certosino fatto per ridurre al minimo il peso e massimizzare le capacità di dissipazione del calore – lo scarico ha un rivestimento ceramico e pesa poco più di 6 kg.

Pagani Utopia è costruita su una struttura monoscocca incredibilmente all’avanguardia, realizzata con nuovi materiali come il CarboTitanio e il Carbo-Triax, e la struttura è completata da telaietti anteriori e posteriori anch’essi studiati nei minimi dettagli e realizzati in una lega di acciaio al cromo-molibdeno. Il motore è un V12 biurbo da 6 litri di cilindrata di AMG, ed è stato preparato al fine di erogare 864 cavalli e ben 1100 Nm di coppia: l’intero motore a secco pesa 262 kg, ed è abbinato a un cambio manuale Xtrac a 7 rapporti, o eventualmente si può richiedere la versione con cambio automatico. Per gestire tutta questa potenza Pagani ha dovuto irrigidire l’auto in modo sensibile, tanto che la rigidità torsionale della Utopia è aumentata del 10.5% rispetto a quella della Huayra.

Gli interni, come ben sappiamo, sono uno degli elementi più distintivi dei lavori di Pagani e la Utopia non poteva essere da meno: un po’ a sorpresa, nell’abitacolo non è presente un sistema di infotainment e tutte le informazioni più rilevanti sono fornite al guidatore tramite un display dedicato. Tutti gli strumenti a bordo sono analogici e sono integrati con un design che ricorda molto l’estetica degli anni ’50.

Resta ancora tanto da scoprire sulla nuova Pagani Utopia, le cui prime consegne sono attese nel mese di aprile 2023.