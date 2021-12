Patente di guida, tante novità per l’esame di teoria

La patente cambia e le nuove regole entreranno in vigore in breve tempo. Chi deve conseguire la patente di guida assisterà ad una piccola rivoluzione, l’esame di teoria passa dalle attuali 40 domande alle future 30 e saranno ammessi solo 3 errori. Il tempo per conseguire il quiz è di 20 minuti e il nuovo regolamento entrerà in vigore per le patenti A1, A2, A, B1, B e BE. Il prossimo 8 gennaio è atteso un decreto dirigenziale da parte della direzione generale della Motorizzazione civile con cui verrà stabilita la data di applicabilità delle nuove disposizioni.

Il motivo del cambiamento è legato alla pandemia; a causa della limitazione del personale presente all’interno delle aule si sono infatti accumulati numerosi esami e quindi si è deciso di snellire e velocizzare le procedure. Il Ministero ha quindi scelto la via più facile e veloce per eliminare il collo di bottiglia. Questo cambiamento va a sommarsi alla recente modifica al Codice della Strada che prevede diverse novità come quella legata al foglio rosa.