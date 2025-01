Perché Chrysler ha cancellato il suo SUV elettrico?

Chrysler ha sospeso lo sviluppo del SUV elettrico basato sul concept Airflow, originariamente previsto per il debutto tra il 2025 e il 2026. La notizia è stata confermata dal CEO del marchio Chris Feuell, che ha dichiarato: "il progetto è momentaneamente sospeso in quanto Chrysler sta ricalibrando la propria offerta in base alle necessità del mercato".

La decisione rappresenta un cambio di strategia significativo per il rilancio del brand americano nel mercato dei veicoli elettrici. Il concept Airflow, presentato al CES di Las Vegas nel 2022, avrebbe dovuto essere il primo modello completamente elettrico di Chrysler, con un'autonomia superiore ai 600 km e tecnologie avanzate come la guida autonoma di livello 3.

Nonostante l'abbandono del progetto Airflow, Chrysler ha in programma il lancio di due nuovi modelli entro il 2026, basati sul concept Halcyon e costruiti sulla piattaforma STLA Large di Stellantis. Inoltre, è previsto un importante aggiornamento per il minivan Pacifica, attualmente l'unico modello Chrysler venduto negli Stati Uniti insieme alla Voyager.

La sospensione del progetto Airflow solleva interrogativi sul futuro della strategia elettrica di Chrysler. Il marchio, che fa parte del gruppo Stellantis, si trova ora a dover rivedere i suoi piani per competere nel crescente mercato dei veicoli elettrici, in un momento in cui molti concorrenti stanno accelerando le loro offerte in questo segmento.

L'attuale gamma Chrysler negli Stati Uniti è limitata a soli due modelli: la Pacifica, disponibile anche in versione ibrida plug-in, e la Voyager, essenzialmente una versione economica della Pacifica di precedente generazione. I nuovi modelli previsti per il 2026 saranno quindi cruciali per rivitalizzare il marchio e ampliare la sua presenza sul mercato.

La decisione di Chrysler di ricalibrare la propria offerta riflette le sfide che molte case automobilistiche stanno affrontando nel bilanciare gli investimenti in veicoli elettrici con le attuali richieste del mercato. Mentre il settore si muove verso l'elettrificazione, Chrysler dovrà trovare un modo per differenziarsi e offrire prodotti competitivi in un panorama automobilistico in rapida evoluzione.