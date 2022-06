La gamma della Peugeot 208 si rinnova con una versione speciale disponibile esclusivamente via web. Si tratta della serie speciale Peugeot 208 Style. Questa versione della segmento B della city car francese sarà acquistabile via web, tramite lo store ufficiale di Peugeot. A disposizione della clientela ci saranno 50 esemplari.

La nuova Peugeot 208 Style arriva sul mercato con un prezzo di 20.050 euro (chiavi in mano) e con la possibilità di accedere agli incentivi statali previsti con rottamazione di un usato (fino a Euro 4). Questa serie speciale può contare, infatti, sul motore 1.2 PureTech da 75 CV, motore (privo di elettrificazione) accreditato di un consumo medio di 5,1 litri per ogni 100 chilometri e emissioni di 114 grammi di CO2 al chilometro.

Peugeot 208 Style

La versione Style della Peugeot 208 si basa sulla Active proponendo, per i suoi 50 esemplari, una dotazione più ricca, con un badge esclusivo sulla fiancata, fari anteriori Eco-LED e la scritta Peugeot sul battitacco in alluminio. Da notare la presenta di rivestimenti interni Pneuma 3D grigio e inserti Blue Azule. Ricordiamo che di recente la gamma della segmento B ha registrato il debutto di una versione entry level.

Per acquistare la nuova Peugeot 208 Style è sufficiente collegarsi al sito Peugeot e seguire la procedura d’acquisto. La vettura è disponibile con consegna garantita entro 30 giorni dall’ordine, al netto dell’effettiva disponibilità dei 50 esemplari di cui si comporrà la serie speciale. Come anticipato, per questa versione è possibile richiedere anche gli incentivi statali.

Da notare che la vettura può essere acquistata anche con il finanziamento Peugeot I-Move con un prezzo di partenza di 15.150 euro. Per tutti i dettagli è consigliabile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di casa Peugeot.