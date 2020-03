Peugeot 208 è Car of the Year 2020, seguono Model 3 e Porsche Taycan

Protagonista indiscussa e vincitrice del premio Car of the Year 2020 è la Peugeot 208. Una premiazione, quest’anno, avvenuta esclusivamente a porte chiuse nella sede del Palaexpo del Salone di Ginevra a causa dell’annullamento del noto evento.

Tra le finaliste del premio Car of the Year 2020 vi erano BMW Serie 1, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 e Toyota Corolla. Inevitabilmente, un premio di decisiva importanza per l’elettrica della Casa del Leone, assegnato in seguito ad un attenta valutazione di una giuria composta da 60 giornalisti di importanti testate europee.

La Peugeot 208 è riuscita ad ottenere un totale di ben 281 punti superando, nella votazione della giuria, le dirette rivali: parliamo di Tesla Model 3 e Porsche Taycan che si sono aggiudicate rispettivamente secondo e terzo gradino del podio. 281 punti fondamentali per la premiazione ma, anche, per aver confermato l’obiettivo della casa francese rivolto al nuovo panorama delle vetture elettrificate fondamentali nelle attuali strategie del mercato automobilistico dedito ad una mobilità sostenibile.

Presentata solamente un anno fa al Salone di Ginevra 2019, e realizzata sulla nuova piattaforma modulare CMP , la piccola di casa Peugeot è riuscita ad ottenere il premio ben 10 anni dopo che una vettura di piccole dimensioni si aggiudicava il prestigioso premio: l’ultima vettura a salire sul gradino più alto del podio fu infatti la Volkswagen Polo. I successivi trionfi di Peugeot risalgono al 2002, con il trionfo della 307, 2014 per la 308 e infine 2017 per la 3008.

La classifica finale del Car of the Year 2020 è la seguente: