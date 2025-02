Peugeot punta sull'elettrico e sulle prestazioni

Il nuovo CEO di Peugeot, Alain Favey, ha annunciato gli obiettivi e le strategie del marchio per il 2025 durante la terza edizione dell'E-LION DAY. Il focus è sulla performance, con particolare attenzione alle consegne dei veicoli elettrici, di cui Peugeot vanta la gamma più ampia tra i marchi generalisti europei.

Questa mossa si inserisce nella strategia di PEUGEOT di guidare il mercato europeo dei veicoli elettrici, offrendo al contempo soluzioni per tutte le esigenze dei clienti grazie alle sue piattaforme multi-energia. L'obiettivo è accelerare la transizione verso la mobilità elettrica, facendo leva su cinque pilastri chiave: elettrico, efficienza, esperienza, istruzione e ambiente.

Peugeot arricchirà ulteriormente la sua offerta di veicoli elettrici nel 2025, introducendo: versioni Dual Motor da 325 CV dei modelli E-3008 ed E-5008; una nuova variante a 5 posti del Peugeot E-5008. Questi lanci andranno ad ampliare una gamma che nel 2024 ha già raddoppiato gli ordini di veicoli elettrici, portando il marchio francese a essere leader in Europa nel segmento B e nei veicoli commerciali leggeri elettrici.

Per migliorare ulteriormente l'esperienza dei clienti, Peugeot introduce la PEUGEOT ELECTRIC PROMISE, che include: 8 anni di garanzia sulla batteria e sul veicolo; una Wall Box per la ricarica domestica inclusa; un pass di ricarica per l'accesso a quasi un milione di punti in Europa

Peugeot rafforza la sua collaborazione con associazioni come Born Free e Under the Pole per promuovere l'educazione ambientale e la conservazione della natura. Il marchio si impegna inoltre a utilizzare materiali sostenibili nella produzione, con l'85% dei materiali del nuovo E-3008 riciclabili e il 24% già riciclati.

Alain Favey ha dichiarato: "diventare CEO del marchio PEUGEOT mi dà grande orgoglio, ma anche un forte senso di responsabilità. Il marchio è forte, la gamma è completa, con una combinazione unica di modelli elettrici, ibridi e ibridi plug-in sulle stesse piattaforme. Siamo fiduciosi di avere tutte le risorse per avere successo e contribuire a un futuro sostenibile per la generazione di domani".