La Battista di Pininfarina ha raggiunto velocità sorprendenti nel test di accelerazione presso la struttura di prova Natrax in India a febbraio. In soli 10 secondi, la vettura ha raggiunto i 300km/h, sfiorando infine il suo massimo di 357km/h. Il team di Pininfarina Automobili ha dimostrato la superiorità della Battista in termini di accelerazione rispetto ad altre auto di serie. In effetti, la Battista detiene attualmente il primato come l’auto di serie con l’accelerazione più rapida al mondo. Questo è stato dimostrato della redazione di Autocar India, che han testato la vettura.

La testata giornalistica indiana ha deciso di sottoporre la Battista a un test speciale di alta velocità presso la pista di 11,3 km situata nella struttura Natrax. Durante il test, la vettura ha stabilito un nuovo record mondiale come l’auto di serie più veloce a raggiungere la velocità di 300 km/h. Questo risultato è stato ottenuto in soli 10,49 secondi, stabilendo un nuovo punto di riferimento nella storia dell’automobilismo.

Questo risultato conferma l’importanza dell’innovazione tecnologica nel mondo dell’automobilismo. La Battista è una vettura che rappresenta il futuro dell’industria automobilistica, con la sua tecnologia avanzata e le sue prestazioni eccezionali. Non c’è dubbio che resterà nella storia come uno dei modelli più innovativi e spettacolari mai realizzati.

Dopo aver affrontato una delle curve sopraelevate della pista ad una velocità di 290 km/h (180 mph), il collaudatore ha bloccato l’acceleratore e la vettura ha raggiunto la velocità di 360 km/h in pochissimo tempo. Grazie al registratore di dati GPS, è stata confermata una velocità massima di 358,03 km/h, che, pur non costituendo un nuovo record per i veicoli elettrici, dimostra la straordinaria capacità della Battista di spingersi al limite con i suoi pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R standard.

La Battista vanta una serie di record davvero notevoli; ad esempio, raggiunge i 100 km/h in 1,86 secondi, ed i 200 km/h in 4,75 secondi.