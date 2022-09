Pirelli e Enel X Way hanno ufficializzato il loro accordo di collaborazione che andrà ad ottimizzare i servizi di ricarica messi a disposizione degli utenti. Non dimentichiamo che tra i principali problemi che impediscono una diffusione capillare dei nuovi veicoli elettrici c’è proprio un’infrastruttura di ricarica che non riesce a soddisfare tutte le richieste degli utenti.

A semplificare la ricarica di un veicolo sarà il servizio Pirelli Care grazie al quale è possibile ricaricare le auto elettriche e ibride plug-in direttamente presso la rete di stazioni gestite da Enel X Way presente sul territorio italiano. Tramite l’app Pirelli Care gli automobilisti potranno infatti visualizzare la mappa dei punti di ricarica di Enel X Way presenti in Italia.

Per una diffusione rapida e capillare della mobilità elettrica è necessario permettere a chi guida un’auto elettrica di accedere in qualunque momento e attraverso qualsiasi punto d’accesso alle infrastrutture di ricarica. Si tratta dell’interoperabilità, la leva per una mobilità sostenibile integrata, alla quale oggi aggiungiamo un altro tassello insieme a Pirelli dando la possibilità ai clienti del programma Pirelli Care di accedere alla rete di punti di ricarica di Enel X Way, la più ampia del Paese, ha commentato Federico Caleno, responsabile Enel X Way Italia.

Nello specifico, la ricarica prevede una tariffa pay-per-use con un consumo minimo mensile di 30 kWh. I piani offerti da Pirelli includono quello Easy, che consente di acquistare servizi per la cura dell’auto o per il soccorso stradale; il piano Smart che comprende un set di pneumatici (estivi o invernali) a cui si aggiunge una serie di servizi come montaggio/smontaggio e il piano Superior che, oltre ai pneumatici e ai servizi dello Smart, offre ulteriori optional.