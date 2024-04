Polestar 2 cambia tutto, anche il nome: ecco Polestar 7

Dal suo debutto nel 2020, la Polestar 2 ha raggiunto un traguardo significativo diventando il modello più venduto del marchio svedese, con un totale di 150.000 unità consegnate in ben 26 mercati in tutto il mondo. La scalata a questi numeri impressionanti è ancor più notevole considerando il breve periodo da quando Polestar ha fatto il suo ingresso nel competitivo segmento automobilistico, con particolare riferimento alla Tesla Model 3, uno dei suoi principali concorrenti.

In vista del futuro, la Svezia sta già pianificando l'erede della Polestar 2, anticipando un lancio che potrebbe avvenire nel 2027. Stando alle dichiarazioni rilasciate durante un'intervista ad Autocar da Thomas Ingenlath, CEO dell'azienda, Questo nuovo modello sarà identificato come Polestar 7. Tale scelta nomenclaturale segue una logica cronologica, in quanto il modello si posizionerà dopo la supersportiva Polestar 6, attesa per il 2026.

Dimensioni simili ma stilisticamente diversa

Al momento, i dettagli specifici relativi alle caratteristiche che definiranno la futura Polestar 7 rimangono avvolti nel mistero. Ingenlath ha tuttavia lasciato intendere che il nuovo modello manterrà dimensioni simili a quelle dell'attuale Polestar 2, che misura 4,61 metri in lunghezza, 1,86 metri in larghezza e 1,48 metri in altezza. Nonostante ciò, non è da escludere che Polestar possa optare per un, magari orientandosi verso un design coupé per migliorare l'aerodinamica del veicolo e, di conseguenza, la sua autonomia.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, quali batterie e motorizzazioni, è ancora troppo presto per entrare nei dettagli. Ciò nonostante, ci si può attendere che Polestar introduca una nuova generazione di powertrain, progettati per offrire un'efficienza e prestazioni superiori a quelle attuali. È utile ricordare che, al momento, la Polestar 2 è proposta con batterie da 69 kWh e 82 kWh, erogando una potenza che varia tra i 272 CV e i 476 CV; la versione Long Range Single Motor, in particolare, si distingue per un'autonomia che raggiunge i 654 km.