Tra le protagoniste del CES 2023 di Las Vegas anche la casa automobilistica Polestar che per l’attesissimo evento svelerà il funzionamento del nuovo sistema di monitoraggio del conducente con tecnologia Smart Eye. Non a caso, l’implementazione di tecnologie di bordo sempre più innovative mirano ad ottimizzare la sicurezza alla guida.

La tecnologia Smart Eye, sistema incluso nel nuovo SUV elettrico Polestar 3, funziona attraverso due telecamere ad infrarossi che rilevano il movimento degli occhi e della testa del conducente. Nel caso in cui la tecnologia rilevi una distrazione del conducente si occuperà di inviare avvisi visivi e acustici, mentre in caso di malore del conducente fermerà tempestivamente l’auto.

Questa tecnologia risolve alcune delle cause principali alla base degli incidenti mortali e può aiutare a salvare vite umane spingendo il conducente a concentrare nuovamente l’attenzione sulla strada. Inoltre, può avviare un’azione preventiva quando chi guida non interviene o non può farlo, ha commentato Thomas Ingenlath, CEO Polestar.

La tecnologia Smart Eye fa parte delle soluzioni del sistema di assistenza alla guida che Polestar offre all’interno del suo SUV elettrico: tra questi Driver Alert Control, Lane Keeping Aid, Adaptive Cruise Control e Pilot Assist. Non dimentichiamo che la casa automobilistica svedese ha deciso di affidarsi a NVIDIA DRIVE per la gestione di tutto il suo software di sicurezza e di infotainment.

Nello specifico, la Polestar 3 verrà prodotta in Cina, nel polo produttivo di Chengdu a partire da metà 2023 mentre nel 2024 prenderà vita anche la catena di assemblaggio statunitense di Ridgeville, in South Carolina.

Offrire all’automobilistica un’esperienza d’uso ottimale a bordo dell’auto fornendo tutte le informazioni più importanti in maniera chiara e riducendo al minimo le distrazioni è un obiettivo condiviso anche da Marelli, società che in occasione del CES di Las Vegas 2023 presenterà l’innovativo Diorama Display. Una tecnologia che sarà in grado di offrire proiezioni di alta qualità, permettendo al guidatore di visualizzare immagini per la navigazione, indicatori o altre informazioni utili senza distrarsi dalla guida.