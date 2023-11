Girare a destra col rosso diventerà vietato (si, negli USA si può)

Gli automobilisti americani potrebbero presto perdere il privilegio di svoltare a destra con il semaforo rosso, poiché la sicurezza stradale degli utenti più deboli (pedoni e ciclisti) è messa a rischio. Questa misura è attualmente in fase di valutazione, con diverse autorità, tra cui Washington, DC, San Francisco, Los Angeles, Seattle e Denver, che stanno esaminando la possibilità di vietare questa pratica.

Questa decisione segue un aumento significativo delle morti stradali durante la pandemia, con un particolare aumento tra pedoni e ciclisti, mentre i decessi degli occupanti dei veicoli si sono stabilizzati o addirittura diminuiti. Tuttavia, la mancanza di dati accurati ha generato disaccordi tra sostenitori e critici di questa proposta, poiché la maggior parte della ricerca nazionale non tiene conto specificamente delle situazioni in cui si svolta a destra con il semaforo rosso.

La National Motorists Association sostiene, basandosi su uno studio sui dati degli incidenti in California tra il 2011 e il 2019, che girare a destra con il rosso ha causato meno di un decesso ogni due anni. Tuttavia, i difensori della sicurezza sottolineano che i rapporti ufficiali sugli incidenti spesso contengono errori, portando a dati inaffidabili. Uno studio del 1994 della NHTSA ha rilevato 558 incidenti derivanti da veicoli che svoltavano a destra con il rosso in quattro anni in Indiana, Maryland, Missouri e tre anni in Illinois.

I politici che promuovono il divieto ammettono che questa misura è impopolare tra gli automobilisti, ma ritengono che, in nome della sicurezza, talvolta sia necessario accettare l'insoddisfazione. Al momento, come accennato, il cambio di paradigma è ancora in discussione e solo nei prossimi mesi potremmo avere più informazioni.