C’è aria di rinnovamento per la Polestar 2, in particolare per la versione BST Editon 270. Questa edizione ha un livrea distintiva, che la contraddistingue dalle altre versioni ed è molto più potente; inoltre la produzione è stata limitata a 270 esemplari, come si evince dal nome.

Ad anticipare la novità era stato lo stesso Thomas Ingenlath, ceo della Casa, pubblicando un brevissimo estratto di un teaser che ritraeva la “bestia” (questo il significato di BST, ovvero “beast”).

Nel video, davvero molto breve, si poteva ammirare il riconoscibile frontale della Polestar 2, emergere dal buio, e solo per un istante si intravedeva la lunga striscia nera che attraversa il cofano e caratterizza questa versione limitata. E se ancora ci fosse stato qualche dubbio che si trattasse della normale Polestar 2, l’inquadratura successiva rende tutto palese. Il grande cerchio nero, aggressivo, che monta una gomma P zero (si riesce a leggere il nome sulla spalla) ma sopratutto l’eclatante pinza gialla dorata di dimensioni generose, fanno capire che serve tanta potenza anche in frenata.

very soon:

next edition of our Polestar 2 @PolestarCars pic.twitter.com/BDH3rnjrWA — Thomas Ingenlath (@ThomasIngenlath) March 16, 2023

Potenza assolutamente necessarie per tenere a bada i 476 CV della BST Edition 270. La coppia offerta della versione Long range Dual motor con Performance Pack è di ben 740Nm, che permettono alla berlina sportiva di passare da 0 a 100 in soli 4,2 secondi. L’autonomia dichiarata è di 592km.

L’attesa è durata poco: dopo una manciata di giorni, in effetti è stata svelata la nuova versione della potente berlina. Si tratta della BST edition 230. Gli esterni saranno contraddistinti dal colore verde Nebula (una citazione della della prima Polestar di Ingenlath) e in alternativa, sarà disponibile anche una colorazione nera. Mentre per gli interni sarà presente il tessuto in MicroSuede ed inserti in materiale riciclato

Questa versione limitata sarà disponibile solo i mercati europei e nordamericani con un totale di 230 pezzi, le cui ordinazioni sono state aperte proprio un paio di giorni addietro. Per le consegne si prevede il mese di luglio.