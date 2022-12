Polestar sta progettando la sua prima auto sportiva, la Polestar 6, e sembra non le basti ritagliarsi una fetta di mercato, ma punta direttamente a spodestare marchi che da sempre dominano il settore.

Stando a quanto dichiarato da Edward Trinh, Product Planning Manager per l’Australia, la Polestar 6, la cui uscita è prevista per il 2026, ha messo nel mirino niente di meno che Porsche, coi suoi modelli 911 e Taycan. Si direbbe che ad andar veloce sono brave tutte le elettriche, ma come già considerato in precedenza da altri produttori, la differenza nel piacere di guida sta tutta nel comportamento in curva, e quindi Porsche è diventata la musa ispiratrice del marchio svedese.

Il telaio della futura sportiva di casa Polestar, è un unibody (telaio e carrozzeria sono un tutt’uno), ed è costituito da diversi gradi di alluminio anodizzato, incollati mediante adesivo e polimerizzati in forno, e offre un ottimo rapporto resistenza/peso. Secondo Trinh, il telaio leggero ma resistente e il design all’avanguardia di questa sportiva, offriranno un prodotto degno di case automobilistiche votate al motorsport, come Lotus o McLaren.

Il telaio, già visto sul concept Polestar O2, sarà utilizzato anche sulla Polestar 5. Trinh ci tiene a precisare che le diverse tipologia di alluminio utilizzate, sono ben etichettate e distinguibili tra loro, quindi facilmente riciclabili. Perché la sostenibilità, secondo il marchio svedese, deve essere presente in tutti gli aspetti produttivi dell’auto. Questo dettaglio rende inoltre le vetture più facili da riparare.

Quanta somiglianza ci sarà tra l’attuale concept e la vettura che finirà in listino, non lo sappiamo ancora, ma un dettaglio è confermato: il tetto rigido ripiegabile elettronicamente ci sarà.

Non sono state rese note molte caratteristiche tecniche, ma da oggi al 2026, poco alla volta, verrà svelata la nuova sportiva. Un altro punto fermo che resta invariato rispetto al concept, è il colore: la versione di lancio sarà verniciata con l’elegante Sky Blue con cui è stata presentata la Polestar O2, che però è apparsa anche dipinta di bianco, alla Monterey Car Week.

La sportiva scandinava dovrebbe poter raggiungere una velocità massima di 250km/h, e in soli 3,1 potrebbe passare da 0 a 100km/h. Per riuscirci, sarà probabilmente equipaggiata, con doppi motori che dovrebbero fornire un totale di 884 CV e 664 Nm di coppia.