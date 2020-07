Porsche 911: la Turbo ha 580 Cv

La nuova Porsche 911 Turbo ha 580 Cv. Rappresenta l’accesso alla gamma a più alte prestazioni per l’iconico modello della casa tedesca, arrivando poco dopo la più potente e performante “S”, che di cavalli ne ha 650. Comunicato il listino: in Italia i prezzi partono da 191.009 euro per la coupé e da 204.917 euro per la versione cabriolet.

Una vera supercar

Il motore è il noto 3.8 biturbo sei cilindri portato alla potenza di 580 Cv e 750 Nm di coppia massima. La trazione è integrale e il cambio è un automatico a 8 rapporti PDK. Le prestazioni sono da riferimento: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e velocità massima di 320 km/h. L’auto impiega 9,7 secondi per toccare i 200 km/h.

Per migliorare la guidabilità e l’efficienza, la 911 Turbo sfrutta una serie di accorgimenti. L’asse posteriore è sterzante, le sospensioni sono a controllo elettronico, aerodinamica attiva Paa, impianto frenante con dischi anteriori da 408 mm e 36 mm di spessore, carreggiate allargate rispetto ai modelli Carrera e pacchetto Sport Chrono con sport response.

Tra gli optional è possibile trovare i freni in carbonio ceramica, il pacchetto adas, le barre anti rollio attive, assetto ribassato di 10 mm e debutta anche per il modello Turbo lo scarico sportivo, con terminali a due uscite ovali.