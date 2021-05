Porsche al lavoro su un nuovo Cayenne Coupè da 631cv

Porsche si sta preparando a rilasciare una nuova versione del suo SUV di punta, il Cayenne Turbo, progettato per poter competere ad armi pari con i SUV più potenti disponibili sul mercato, quali Lamborghini Urus e Bentley Bentayga Speed.

Sarà svelato in via ufficiale entro la fine di giugno, ma oggi abbiamo già alcuni succosi dettagli: il nuovo Cayenne sarà il più potente mai prodotto – tra quelli spinti da un motore interamente termico, senza aiutini elettrici – e svilupperà ben 631 cavalli grazie al motore bi-turbo V8 da 4.0 litri ulteriormente elaborato dalla stessa Porsche.

Porsche ha scelto di proporre questa versione del Cayenne nella sola carrozzeria Coupè, così da assicurare ottime prestazioni e tenuta di strada: la versione Coupè del Cayenne infatti è leggermente più leggera e ha un baricentro più basso rispetto al SUV, e questo permetterà di migliorare la guidabilità nel suo complesso.

Il nuovo Cayenne, di cui ancora non è stato svelato il nome ufficiale, riceverà anche un importante lifting a livello estetico, con nuovi paraurti dotati di prese d’aria maggiorare, spoiler e una gran quantità di elementi in fibra di carbonio, il tutto pensato anche per migliorare l’aerodinamica oltre che per dare all’auto un aspetto ancora più sportivo. Il peso complessivo dell’auto non è ancora stato dichiarato, ma l’azienda sostiene che sarà inferiore ai 2200 kg del modello standard.

Come anticipato in apertura, il motore installato su questo nuovo Cayenne sarà ulteriormente elaborato da Porsche per tirar fuori altri 89 cavalli, per un totale di 631. Si tratta di un aumento consistente, che porta la potenza massima ad appena 10 cavalli di distanza dal motore della Lamborghini Urus, che ad oggi è uno dei SUV più potenti e veloci sul mercato. Anche la coppia aumenta in modo sostanziale, e arriva a 848 Nm.

Non abbiamo informazioni ufficiali sulle prestazioni, ma alcune voci parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 3.6 secondi, con la velocità massima limitata a 300 km/h.