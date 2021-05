Porsche Boxster elettrica è in fase di sviluppo, ecco i dettagli

Le indiscrezioni in merito all’arrivo di una Porsche Boxster 100% elettrica circolano ormai da tempo. Certo è che l’azienda automobilistica di Stoccarda, sta testando alcuni prototipi ma non sono state ancora diffuse informazioni in merito alla data destinata al debutto del veicolo. Una importante conferma, è arrivata nei gironi scorsi, grazie ad una indiscrezione rivelata da Michael Steiner durante una intervista. A quanto pare, sembra essere ufficiale che la Porsche Boxster a zero emissioni è in fase di sviluppo. Tuttavia, oltre a questo, non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Nonostante ciò, non mancano voci di corridoio e prime ipotesi che affermerebbero l’arrivo, a breve, del veicolo elettrico.

Molto probabilmente, l’auto del marchio Porsche potrebbe basarsi su una piattaforma del tutto nuova, dunque differente rispetto alla PPE sulla quale verrà realizzata la Macan in versione elettrica. Non è escluso che l’attesissima auto – la quale sicuramente incuriosisce molto gli appassionati del settore – potrebbe arrivare, almeno all’inizio, come alternativa al modello con motore termico. Tale decisione potrebbe essere presa poiché, la casa automobilistica, confida nel fatto che i motori a benzina avranno ancora una vita lunga. In ogni caso, l’azienda Porsche lavorerà per garantire una maggiore efficienza al 6 cilindri boxer, senza escludere l’aggiunta di una variante ibrida.

Entrambi i veicoli, la Boxster e la Macan in versione elettrica, rappresenteranno un traguardo di fondamentale importanza che, al tempo stesso, rappresenterà l’inizio di un processo di elettrificazione che andrà ad interessare l’intera gamma. Dunque, le due auto in questione, avrebbero il compito di diventare i primi modelli – ad essere già presenti sul mercato – a zero emissioni. Si tratta quindi di una mossa decisamente differente rispetto a quella presa con la Taycan. poiché sviluppata completamente da zero. È evidente che la casa automobilistica sembra avere grande progetti che andranno ad interessare il settore dell’elettrificazione infatti, la Taycan, potrebbe arrivare anche in versione coupé e cabrio.