Porsche Classic svela due inarrestabili Cayenne per la Dakar

Due Porsche Cayenne di prima generazione hanno ricevuto un restyling ufficiale ispirato alle gare della Dakar, per promuovere una nuova gamma di opzioni di personalizzazione per i veicoli più datati targati Porsche. Sviluppate dalla divisione Porsche Classic, i SUV di alta gamma hanno ricevuto una serie di importanti modifiche come piastre paramotore, ammortizzatori rinforzati, pneumatici da fuoristrada e luci aggiuntive per il tetto. In aggiunta, il modello in colorazione blu, ottiene anche una tenda richiudibile pensata per trascorrere in totale tranquillità e sicurezza le notti all’aperto.

Le ruote personalizzate, i paraspruzzi e il porta pacchi non sono ancora disponibili sul sito ufficiale della divisione Classic, anche se Porsche afferma che questi componenti sono “attualmente in fase di test”. La Cayenne originale è dotata di un sistema di trazione integrale con bloccaggio del differenziale centrale dinamico, che, secondo Porsche, conferisce all’auto “proprietà fuoristrada eccezionali”. Il restyling di Porsche Classic ha lo scopo di evidenziare proprio queste peculiarità, enfatizzandole con accessori dedicati all’utilizzo fuoristradistico.

Porsche esporrà le auto in occasione di una serie di eventi selezionati per ottenere feedback dai clienti e appassionati. Il marchio ha anche annunciato che il kit di aggiornamento di Manthey Racing per la Porsche 911 GT2 RS, che le ha permesso di stabilire un record sul tracciato del Nürburgring; il kit sarà a breve disponibile sul sito di Porsche Classic. Il pacchetto presenta parti aerodinamiche migliorate, sospensioni coilover, freni speciali e ruote in magnesio.

Porsche Classic ha anche rivelato che ulteriori novità sono in cantiere; ad esempio, sono in sviluppo componenti del telaio ad alte prestazioni per la generazione 996 della 911 e della 959, mentre sono in fase di elaborazione nuove versioni del popolare sistema di infotainment Porsche Classic Communication Management Plus per Cayman, Boxster e 911 dal 2005 al 2008, nonché per la prima -generazione Cayenne.