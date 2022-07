Porsche accelera lo sviluppo della sua gamma di modelli elettrici e tra i nuovi progetti in arrivo ci sarà spazio anche per un inedito SUV elettrico. Il modello è stato confermato in queste ore dal CEO di Porsche, Oliver Blume. Il nuovo progetto della gamma Porsche sarà completamente elettrico ed entrerà in produzione nello stabilimento di Leipzig, lo stesso stabilimento dove l’azienda realizzerà la versione elettrica della Porsche Macan, attuale entry level della gamma.

Stando alle (poche) informazioni diffuse dal numero uno di casa Porsche, il nuovo modello sarà un SUV elettrico di grandi dimensioni che andrà a posizionarsi al di sopra della Porsche Cayenne, sia come prezzo che come ingombri. Il nuovo SUV elettrico di casa Porsche è appena entrato in fase di sviluppo e debutterà solo nel corso dei prossimi anni. Per il momento, infatti, l’azienda non ha rivelato alcun dettaglio in merito alle possibili tempistiche per il debutto del nuovo modello. Il lancio avverrà entro 5 anni.

Porsche, in ogni caso, intende investire sempre di più sulle auto elettriche, creando una gamma completa a zero emissioni. Il nuovo SUV elettrico avrà un ruolo importante in questa trasformazione e garantirà una sostanziale crescita dei profitti nel lungo periodo. Per l’azienda tedesca, il SUV “top di gamma” a zero emissioni è destinato a diventare uno dei modelli di riferimento della gamma con la possibilità anche di ispirare altri modelli in arrivo nel corso dei prossimi anni, sia per quanto riguarda i contenuti tecnici che per il design. Ne sapremo di più, molto probabilmente, tra qualche mese.