Porsche ripensa ai piani per l'elettrico, ora non è più una priorità

Porsche ha recentemente rivisto la sua strategia di elettrificazione, adattandola alle mutevoli condizioni del mercato. L'azienda tedesca punta a consegnare oltre l'80% dei suoi veicoli in versione completamente elettrica entro il 2030, ma riconosce che la transizione sta richiedendo più tempo del previsto.

Le vendite di Porsche elettriche mostrano andamenti diversi nei mercati principali: buoni risultati in Cina, numeri più bassi in Europa e andamento altalenante negli Stati Uniti. Questa situazione ha spinto la casa automobilistica ad adottare una strategia più flessibile.

Flessibilità nella gamma di prodotti

Porsche non ha cancellato i suoi piani per i futuri modelli elettrici, ma potrebbe prolungare la vita delle versioni termiche di alcuni modelli. La Macan sarà disponibile solo in versione elettrica in Europa, così come la prossima generazione della famiglia 718 (Boxster e Cayman).

Per altri modelli, Porsche adotterà un approccio ibrido:

la nuova Cayenne , prevista per il 2025, sarà elettrica ma manterrà anche una versione termica aggiornata;

, prevista per il 2025, sarà elettrica ma manterrà anche una versione termica aggiornata; la Panamera potrebbe diventare l'ammiraglia elettrica di Porsche, posizionandosi sopra la Taycan, pur mantenendo opzioni con motori benzina elettrificati.

potrebbe diventare l'ammiraglia elettrica di Porsche, posizionandosi sopra la Taycan, pur mantenendo opzioni con motori benzina elettrificati. la Porsche 911 potrebbe estendere il nuovo powertrain ibrido al resto della gamma con l'arrivo della nuova generazione, mentre per una versione completamente elettrica bisognerà attendere ancora diversi anni.

Nuovi progetti in cantiere

Porsche sta anche lavorando su un grande SUV a 7 posti, noto al momento come progetto K1. Previsto per il 2027, questo veicolo mira principalmente al mercato cinese e potrebbe offrire potenze fino a 1.000 CV. Nonostante non siano ancora stati avvistati prototipi, la produzione di questo modello sembra confermata.

Con questa strategia modifica, Porsche dimostra di saper adattarsi alle esigenze del mercato, mantenendo al contempo un forte impegno verso l'elettrificazione della sua gamma di veicoli.