Prezzi BOMBA sui Wallbox Pulsar Max, fino al 22% di sconto!

Scopri le incredibili offerte di Amazon per il Black Friday sui caricabatterie Wallbox Pulsar per veicoli elettrici, che potrete acquistare con sconti fino al 22%! Fra i tanti modelli disponibili segnaliamo il Wallbox Pulsar Plus, una soluzione all'avanguardia per la ricarica del tuo veicolo elettrico, con potenza regolabile fino a 7,4 kW e connessione Wi-Fi e Bluetooth. Ebbene, grazie al Black Friday è ora disponibile a soli 504.53€, rispetto al prezzo originale di 649.45€. Approfitta di questa offerta e risparmia il 22% sul prezzo di listino.

Vedi offerta su Amazon

Wallbox Pulsar Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il caricabatterie Wallbox Pulsar Plus è un prodotto altamente consigliato a coloro che possiedono un veicolo elettrico e desiderano un sistema di ricarica intelligente e sostenibile. È ideale per chi richiede una soluzione di ricarica domestica o aziendale, con la sua potenza regolabile e la combinazione di connessione Wi-Fi e Bluetooth per una gestione smart del dispositivo attraverso l'app myWallbox. Inoltre, è perfetto per coloro che vogliono una soluzione in grado di monitorare il flusso energetico complessivo della casa o dell'edificio. Questo prodotto può, infatti, regolare automaticamente la ricarica del veicolo elettrico in base alla capacità della rete locale, prevenendo blackout ed evitando sorprese in bolletta.

Wallbox Pulsar Plus è un caricabatterie per veicoli elettrici dotato di connettore Tipo 2. Offre una potenza di ricarica regolabile fino a 7,4 kW in impianti monofase e fino a 22 kW su impianti trifase. Con l'aggiunta del misuratore di energia Wallbox, il dispositivo può monitorare l'intero flusso energetico per offrire funzionalità intelligenti avanzate.

L'acquisto del caricabatterie Wallbox Pulsar Plus rappresenta un investimento per la sostenibilità e l'efficienza energetica. Ciò è particolarmente vero vista l'attuale offerta che lo rende disponibile al prezzo di soli 504,53€, rispetto al prezzo originale di 649,45€. Il Pulsar Plus non solo offre una ricarica potente e regolabile per il tuo veicolo elettrico, ma anche un'intelligenza smart e una gestione energetica avanzata per la tua casa o la tua azienda. Le caratteristiche innovative e la qualità del prodotto rendono quindi questa offerta un'opportunità da non perdere.

Vedi offerta su Amazon

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle offerte, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!