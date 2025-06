Se siete stanchi dei continui rincari del trasporto urbano e desiderate una soluzione più economica, sostenibile e divertente, è il momento di dare un’occhiata alla Nilox E-Bike X6 SE. Oggi potete portarvela a casa a soli 599€, un prezzo che sfida i migliori monopattini elettrici ma con prestazioni decisamente superiori. Con una straordinaria autonomia fino a 90 km, questa mountain bike elettrica è progettata per accompagnarvi ovunque: in città, su sentieri sterrati o lungo le strade panoramiche del weekend.

Nilox, E-Bike X6 SE, chi dovrebbe acquistarla?

Pensata per chi cerca versatilità e massimo controllo, la Nilox X6 SE è equipaggiata con cambio Shimano a 21 velocità, freni a disco Tektro sia anteriori che posteriori e una forcella ammortizzata robusta e reattiva. Tutti elementi che garantiscono una guida sicura e fluida, indipendentemente dalle condizioni del terreno. Che affrontiate un percorso urbano o un tratto collinare, questa e-Bike saprà adattarsi alle vostre esigenze senza rinunciare al comfort.

Alla base delle ottime prestazioni della Nilox X6 SE ci sono un motore Brushless High Speed da 250 W, pneumatici da 27.5” x 2.10” e una batteria removibile da 36 V – 13 Ah, facilmente ricaricabile anche in casa. Grazie al display LCD integrato, potrete monitorare velocità, chilometri percorsi e autonomia residua con un semplice sguardo, rendendo ogni uscita ancora più gestibile e piacevole.

Nilox vi invita a ripensare il vostro stile di mobilità: muoversi in modo smart, sostenibile e con stile non è mai stato così accessibile. La X6 SE non è solo una bici elettrica, ma un vero e proprio alleato quotidiano, pensato per chi vuole arrivare prima degli altri… e con meno fatica. Ora che costa come un buon monopattino, non avete più scuse: è il momento di pedalare verso una nuova libertà.