Nel mondo della guida connessa, la libertà dai cavi è ormai una necessità, più che un lusso. Se siete stanchi di collegare il vostro iPhone via cavo ogni volta che salite in auto, esiste una soluzione semplice, efficace e, soprattutto, economica. Oggi potete acquistare su Amazon un adattatore wireless per Apple CarPlay al di sotto dei 20€, approfittando anche di sconti multipli. Questo piccolo dispositivo permette di trasformare un sistema CarPlay cablato in una connessione completamente wireless, con una configurazione semplice e una compatibilità ampia.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% durante il checkout

Vedi offerta su Amazon

CarPlay wireless adapter 2025, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie alla tecnologia WLAN da 5,8 GHz e al Bluetooth 5.0 integrati, la connessione tra il vostro iPhone e il dongle CarPlay avviene in modo rapido e stabile. Dopo il primo accoppiamento, il dispositivo si collega automaticamente ogni volta che accendete il veicolo, a patto che siano attivi sia il Wi-Fi che il Bluetooth. È fondamentale che il telefono non sia connesso ad altri dispositivi al momento della sincronizzazione iniziale, per garantire una configurazione fluida.

Una volta connesso, l’adattatore vi permette di utilizzare tutti i comandi vocali di Siri, nonché i controlli al volante, touch screen e pulsanti del vostro veicolo. Questo significa poter effettuare chiamate, ascoltare musica o avviare una navigazione GPS semplicemente con la voce, mantenendo le mani sul volante e lo sguardo sulla strada. Una soluzione perfetta per una guida più sicura, più intelligente e decisamente più comoda.

Il dispositivo si distingue anche per un design compatto ed elegante, con una struttura che favorisce la dissipazione del calore ed evita surriscaldamenti. Nella confezione troverete un adattatore USB-C, un cavo di prolunga da 190 mm e un manuale multilingue (italiano non sempre garantito). Compatibile con iPhone 6 o versioni successive e con iOS 10 in su, l’adattatore funziona su veicoli dotati di CarPlay cablato. Prima dell’acquisto, vi consigliamo di verificare la compatibilità tra il vostro modello di auto e il sistema CarPlay. Una piccola spesa per una grande svolta nella vostra esperienza di guida.