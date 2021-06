Nuova Audi RS3: torque splitter e modalità drift

Guardando la nuova Audi RS 3 è evidente come il costruttore tedesco abbia fatto scuola con la sua divisione sportiva, offrendo a tutti emozioni riservate solo alla pista e al mondo del tuning estremo. Se una volta era richiesto l’intervento su differenziali e trazione posteriore per adattare l’auto al drifting ora si possono acquistare vetture che escono dalla fabbrica già pronte per mandare in fumo le ruote posteriori.

Di fatto gran parte delle presentazioni si sono concentrate sul nuovo torque splitter, meccanismo che accoppiato al già noto torque vectoring promette di dare all’utente il controllo totale sulle ruote posteriori. In pratica, attraverso il touch screen della console centrale, potremo scegliere quando e come distribuire la coppia motore nelle modalità RS Performance e RS Torque. Se la prima mantiene il comportamento dell’auto vicino al normale, la seconda scarica tutta la potenza del motore sulla ruota posteriore esterna alla curva.

Il risultato, come potete immaginare, è l’inizio di derapate senza fine e controsterzi degni di un video musicale, sempre che chi è alla guida abbia riflessi adeguati per “domare” la nuova RS. Sono infatti annunciati 400 cavalli e 500 newtonmetri di coppia: niente male, soprattutto su circuito grazie anche alla presenza standard di ammortizzatori sportivi e launch control.

Quest’ultimo permette uno scatto da fermo inferiore ai 4 secondi nello 0-100 per una velocità massima che andrebbe a sfiorare i 290 Km/h. Restando sulle specifiche, il motore si conferma un 2,5 litri turbo a cinque cilindri, affiancato a una trasmissione “solo auto” da 7 rapporti. Naturalmente, vista l’alta tecnologia nella distribuzione della coppia alle ruote, l’unico sistema di trazione è il celebre integrale Quattro.

Guardando le foto, potreste chiedervi quale modello arriverà sul mercato: semplice, sono previste sia la versione classica berlina che quella sportback, meglio nota come “station wagon estrema”. Ma il prezzo? Nelle indiscrezioni si parla di almeno 60.000 Euro e come sempre resta l’ultima informazione ad essere diffusa dalla casa madre.