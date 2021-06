Audi A3 e A4: i prossimi modelli saranno elettrici

Nei giorni scorsi non sono mancante alcune anticipazioni da parte della casa automobilistica Audi, in merito all’ormai inevitabile addio dei modelli di auto con motori endotermici. Ebbene, ormai sono molte le indiscrezioni riguardanti le prossime mosse che segneranno la strategia della casa di Ingolstadt e l’arrivo della A3 e-tron e della A4 e-tron. Alcune voci di corridoio, ipotizzano infatti che l’ultimo modello endotermico del marchio Audi, a debuttare sul mercato, potrebbe essere il SUV Q8, in cui arrivo previsto nel 2026 insieme alla Q8 e-tron.

Quindi, dopo il 2026, saranno disponibili modelli del marchio Audi non solo a batteria ma, a quanto pare, l’azienda produrrà altri veicoli con motori tradizionali per la Q8, sicuramente sino al 2023. Tuttavia, il costruttore tedesco provvederà a fermare lo sviluppo di propulsori a combustione interna in modo tale da focalizzare l’attenzione su quelli che saranno i nuovi modelli elettrici. La testata tedesca Automobilwoche, a riguardo, sembra affermare che – secondo quanto riferito dal CEO Markus Duesmann – dopo il 2026 verranno sviluppate solamente vetture a batteria. Ciò non significa, in ogni caso, che non saranno disponibili modelli di auto a combustione, ma solo dopo il 2031 o il 2032 la casa tedesca avrà sul mercato solamente auto elettriche.

A quanto pare, però, alcuni dei modelli più popolari facenti parte della gamma prodotta dalla casa automobilistica dei Quattro Anelli, quali l’A3 e l’A4, saranno sostituite direttamente dalle elettriche A3 e-tron e A4 e-tron. Dunque, questi due modelli non avranno eredi endotermiche. Invece, le nuove generazioni dell’A5 e dell’A6 porteranno all’arrivo di versioni sia endotermiche che elettriche. Nello specifico, l’A6 e-tron, avrà un accumulatore di 100 kWh grazie al quale sarà garantita una autonomia di 700 km, e sarà la seconda auto della casa tedesca a basarsi sull’innovativa architettura PPE (Premium Platform Electric) sviluppata con la Porsche. Invece, il primo veicolo che sarà realizzato sulla PPE sarà il SUV Q6 e-tron, il cui debutto è previsto nel 2022.